阮春福访泰并出席APEC峰会：将多边外交提质升级

增强型战略伙伴关系良好发展



近年来，特别是尽管受COVID-19疫情的影响，但两国增强型的战略伙伴关系不断发展。泰国高度重视并希望不断加强和发展与越南的良好友谊合作关系。2021年，在纪念建交45周年（1976年8月6日-2021年8月6日）之际，两国在政治、经济、文化等领域协调配合举办了多项有意义的活动，以及加大宣传工作力度，提高两国人民对越泰增强型战略伙伴和友好关系的认识。双方定期保持两国政府与各部委、行业间的高层活动和合作机制。



在经济方面，泰国继续保持是越南在东盟最大贸易伙伴的地位。2021年两国贸易额达188亿美元，创历史新高，比2020年同期增长18%。2022年前9个月，贸易额达161亿美元，比2021年同期增长17.2%。其中，越南出口额达56亿美元，增长26.9%，进口额105亿美元，增长12.7%。



在投资领域，截至2022年9月，泰国在越南开展的投资项目共670个，注册资本总额达近131亿美元，在对越投资的139个国家和地区中排名第9位，在东盟国家中排名第2位（仅次于新加坡）。越南在泰国投资项目17个，注册资本3280万美元，在79个国家和地区中排名第33位。



此外，在其他领域的合作良好发展。双方有效维持有关防务安全、协调打击跨国犯罪、培训合作等双边机制。在COVID-19大流行的背景下，泰国政府向越南捐赠了1万套检测试剂盒和30万剂阿斯利康疫苗。越南也向泰国捐赠了价值为5万美元的医疗物资。



在劳务方面，双方于2015年7月签署劳务合作谅解备忘录和劳务招聘协议；正在促进扩大接收越南劳动者赴泰国工作。旅游、文化、人文等领域合作也积极发展。



目前，越南有18个省市与泰国各省市签署合作协议或结对协议。



越泰在地区和国际舞台上保持密切协调配合与合作。



按计划，在阮春福访泰期间，两国将签署若干合作文件。

越南积极参加并为APEC作出贡献



1998年11月15日，越南在马来西亚召开的第10届APEC外交—经济部长会议上正式成为APEC成员，标志着该组织的发展和扩大过程，使APEC成员提升至21个经济体。这是越南奉行开放、多样化、多边化和融入国际经济的外交政策中的重要里程碑。



在加入APEC的24年征程中，越南为APEC的共同活动做出了积极主动的贡献，助力促进和平、稳定与合作，维护该组织作为亚太地区一流经济互联机制的作用。最值得一提的是，越南在2006年和2017年两次成功担任APEC东道国，实属罕见。



越南也是提出和率先落实各领域的100多个项目等APEC合作计划和倡议的最积极成员之一。 由越南提出的许多倡议被评为务实有效，满足共同关注，尤其是在可持续、包容性发展，数字时代人力资源开发、 促进数字经济、缩小数字鸿沟、便利跨境电商、粮食安全、应对气候变化、海洋废物处理、妇女经济赋权、农村和城市发展等。



与此同时，越南通过担任APEC秘书处执行主任（2005-2006年）、许多委员会和许多工作组的主席/副主席，为 APEC活动的管理做出了许多贡献。特别是在2016-2018年期间，越南先后担任APEC和ABAC的18个委员会和工作组的主席和副主席，受到成员们的高度评价。

越南企业在APEC合作中的作用日益受到重视。越南企业积极参与、贡献并向APEC领导人和部长们提出多项建议。



自成功担任2017年APEC东道主以来，越南继续参与并为APEC合作做出积极贡献；推动落实2017年APEC重要成果，特别是越南提出关于构建2040年APEC愿景的倡议。作为亚太经合组织愿景小组的副主席，越南积极参与领导和协调亚太经合组织愿景小组制定题为“人民与繁荣：至2040年APEC愿景”的建议报告。随着21个成员经济体领导人批准的愿景，APEC已经完成了由越南发起并于2017年11月在岘港市举行的第25届APEC峰会上批准的倡议的实施。



2022年，越南为APEC的活动和共同关心的问题做出积极贡献，在落实《2040年APEC布特拉加亚愿景》计划方面发挥积极作用，继续推进2017年APEC的重要成果。



在APEC峰会周期间，阮春福将出席并在APEC工商界领导人峰会上发表主旨演讲，同时出席若干重要会议。（完）