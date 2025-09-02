阮明宇副外长：国家主席梁强中国之行彰显越南对世界和平、安全与发展的责任

在越南国家主席梁强于2025年9月2日至4日赴中国出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动并开展工作前夕，越南外交部常务副部长阮明宇接受了媒体的采访。

对于国家主席梁强此行的意义，阮明宇表示，这是梁强同志就任国家主席以来首次访问中国。此访恰逢2025年越中人文交流年、两国建交75周年，因此意义巨大，主要体现在以下三个方面：

第一，作为不懈奋斗争取和平与正义的典型国家，在八月革命胜利与国庆80周年庆典之后，梁强主席出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动，体现了越南对世界人民为和平、安全与发展所作努力的责任与支持之声。

第二，此访紧随全国人大常委会委员长赵乐际率中国党、国家代表团及中国人民解放军方队出席越南八月革命胜利和国庆80周年庆典之后进行。这充分彰显了两党、两国在民族解放斗争历史时期以及当今国家建设与发展征程中“并肩携手、互相支持”的情谊。

第三，在此次访问中，梁强将会见中国党和国家主要领导人。这是两国领导人进一步巩固并落实关于加强政治互信，推动各领域互利务实合作，妥善处理分歧，维护和平稳定环境，为两国发展创造条件，同时也为地区与世界的共同发展作出贡献等高层共识的契机。

谈及越中未来合作潜力与优势，阮明宇强调，两国经济在多个方面互为补充。中国是世界主要经济体，拥有超过十亿人口的消费市场，是多个领域的科技强国，并在安全与发展问题上具有重要话语权。越南则正处于工业化、现代化的关键阶段，提出了民族在新时代实现百年发展愿景的目标。

正因如此，双方互补优势要求两国加强紧密合作。在世界与地区政治、安全和经济形势机遇与挑战并存的背景下，发展双边关系、利用互补优势开展合作，符合两国外交方针与时代发展潮流。未来，双方需采取切实有效措施，推动按照 “六个更”既定方向构建具有战略意义的中越命运共同体，其中：

第一，继续加强在理论与发展道路方面的交流与经验分享，在多边框架加强协调，共同应对全球挑战，妥善解决分歧，致力于两国和平、安全与发展。

第二，在经贸、投资、旅游、战略性基础设施和科技领域创造新的突破，特别是在数字化转型、人工智能、量子科技、5G、6G、生物技术、高新农业等领域开展合作。

第三，加强人文交流与旅游文化合作，依托两国文化历史相似与地缘接近的优势，增进联系、深化友谊，巩固“民意基础”，为双边关系的长远可持续发展奠定根基。

凭借两国关系的深厚积淀，高层领导人明确的战略指引，以及和平稳定的环境作保障，双方的合作潜能与优势将得到充分发挥，给两国人民带来切实利益，并为地区与世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）