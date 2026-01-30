阮新疆大将会见澳大利亚皇家海军司令

1月30日上午，越共中央委员、中央军委常务委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将会见了澳大利亚舰队司令马克·哈蒙德（Mark Hammond）少将。



会见中，阮新疆大将强调，越南始终高度重视发展与澳大利亚的关系。两国于2024年3月正式将关系提升为全面战略伙伴关系是一个重要里程碑，为进一步加强包括防务合作在内的各领域合作创造了有利条件。



阮新疆强调，过去一段时间，在2010年签署的《国防合作谅解备忘录》和2018年签署的《关于促进防务合作的共同愿景声明》基础上，越南与澳大利亚防务合作在以下领域中积极推进，即代表团互访、对话磋商、人员培训、联合国维和、各军兵种合作、解决战争遗留问题，以及国防多边合作，特别是在东盟防长扩大会（ADMM+）框架下的合作等。



阮新疆大将高度评价两国海军之间的有效合作成果，同时希望双方继续紧密合作，进一步推动各军兵种间的合作；为双边海军合作创造便利条件，重点集中于以下主要内容：推动代表团互访和磋商，进而增进相互理解与信任；加强培训合作、信息与经验分享以及搜救工作等。



阮新疆大将借此机会，郑重邀请澳大利亚国防军及皇家海军领导人、澳大利亚国防企业赴越参加第三届国际防务展。



澳大利亚舰队司令马克·哈蒙德少将对阮新疆大将拨冗会见表示感谢，并通报了两国海军司令部之间的良好工作成果。马克·哈蒙德少将强调，2026年将成为两国国防部乃至两国海军力量开辟诸多合作机遇的重要里程碑，为推动双边合作关系日益深入、务实发展做出贡献。（完）