阮新疆上将会见老挝空军司令

据《人民军队报》报道，12月21日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆上将在国防部总部会见了正在访问越南的老挝空军司令Khamlek Sengphachan少将。



阮新疆上将欢迎Khamlek Sengphachan少将一行赴越南进行工作访问，并强调，老挝代表团此访是在老挝国防部长刚圆满结束从12月7日至8日对越南进行的正式访问后进行的。这是具体化两国国防部长的共识的务实活动，有助于深化“2022年越老、老越团结友好年”。阮新疆上将肯定，两国高级领导人一直高度重视维护和巩固越老、老越的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，一向希望培育历来美好的两国关系日益发展。阮新疆上将指出，在“2022年越老、老越团结友好年”期间，两国国防部已配合成功举办多项活动，继续肯定两国防务合作关系是越老关系中的重要支柱之一。



Khamlek Sengphachan少将向阮新疆上将通知此前与防空空军军种代司令武文珂中将的工作会议结果， 同时对越南国防部、总参谋部和越南防空空军军种在过去一段时间里为老挝空军干部开设培训活动表示感谢。



阮新疆上将对两国空军力量这些年来的合作成果予以认可和高度评价，肯定越南国防部领导一贯支持并为两国加强合作创造一切有利条件，为深化双边防务合作关系作出贡献。阮新疆上将建议在未来时间，双方将针对确定为长期战略领域的干部培训、加强经验交流、新形势下业务交流等核心内容开展合作，为建设日益强大的空军力量做出贡献。



当天下午，防空空军军种代司令武文柯中将会见了老挝空军司令Khamlek Sengphachan少将。

据《人民军队报》报道，12月21日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆上将在国防部总部会见了正在访问越南的老挝空军司令Khamlek Sengphachan少将。



阮新疆上将欢迎Khamlek Sengphachan少将一行赴越南进行工作访问，并强调，老挝代表团此访是在老挝国防部长刚圆满结束从12月7日至8日对越南进行的正式访问后进行的。这是具体化两国国防部长的共识的务实活动，有助于深化“2022年越老、老越团结友好年”。阮新疆上将肯定，两国高级领导人一直高度重视维护和巩固越老、老越的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，一向希望培育历来美好的两国关系日益发展。阮新疆上将指出，在“2022年越老、老越团结友好年”期间，两国国防部已配合成功举办多项活动，继续肯定两国防务合作关系是越老关系中的重要支柱之一。



Khamlek Sengphachan少将向阮新疆上将通知此前与防空空军军种代司令武文珂中将的工作会议结果， 同时对越南国防部、总参谋部和越南防空空军军种在过去一段时间里为老挝空军干部开设培训活动表示感谢。



阮新疆上将对两国空军力量这些年来的合作成果予以认可和高度评价，肯定越南国防部领导一贯支持并为两国加强合作创造一切有利条件，为深化双边防务合作关系作出贡献。阮新疆上将建议在未来时间，双方将针对确定为长期战略领域的干部培训、加强经验交流、新形势下业务交流等核心内容开展合作，为建设日益强大的空军力量做出贡献。



当天下午，防空空军军种代司令武文柯中将会见了老挝空军司令Khamlek Sengphachan少将。