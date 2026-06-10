阮文胜副总理：携手开拓东盟未来金融科技合作新空间

畅通资源要素循环 赋能东盟数字经济和数字金融发展

与会代表在会上发言时一致认为，东盟应构建一个以人工智能（AI）、数据和数字技术为支撑的互联互通金融科技（FinTech）生态系统；同时加快推进跨境支付，建立监管沙盒（Sandbox）机制，推进普惠金融高质量发展，强化公私合作，提升地区在数字时代中的竞争力、韧性与互联互通水平。

越南国家银行副行长范进勇表示，金融科技正成为重塑金融银行业的重要驱动力。

越南已建成多项关键基础设施，如金融交换与电子清算系统、国家信用信息平台、电子身份识别与认证系统，以及银行与国家数字平台之间的互联通道。借此，越南取得了许多显著成效：约88.96%的成年人口拥有银行账户，信用信息覆盖率达成年人口的约70%，超过90%的银行交易通过数字渠道完成等。

谷歌越南公司总经理马克·吴（Marc Woo）指出，在数字时代，人工智能（AI）的发展正为金融服务行业创造突破性的价值。马克·吴同时就畅通资源要素循环赋能东盟数字经济和数字金融发展提出战略性建议。

在马克·吴看来，为了充分利用技术和人工智能对金融科技领域的作用，东盟应尽快建立统一的人工智能治理平台，加快推进跨境支付互联互通，为人工智能应用建立沙盒机制，从而构建可持续发展的创新生态系统。

马克·吴高度评价越南在这一价值链中的作用。凭借诸多优势，越南有望成为基于数据应用和数字化转型的金融科技解决方案“试验场”。他指出，越南的发展空间不仅局限于国内市场，未来完全有能力在区域乃至全球创新解决方案体系中发挥作用。

开创区域未来合作新空间

越南政府副总理阮文胜表示，通过与会代表的讨论可以清晰看到一个现实：金融科技已不再只是银行业或数字支付领域的议题，而正在成为推动经济增长、促进跨境互联互通以及树立和巩固东盟数字经济信任的重要战略基础设施，也是凝聚东盟各成员国力量、放大区域协同效应的重要纽带。

阮文胜评价称，此次座谈会具有切实意义，充分契合东盟未来论坛的宗旨，共同开创东盟未来合作新空间。

阮文胜指出，要成为亚太地区乃至全球的数字金融中心，东盟不仅要实现市场互联互通，更应推动金融科技生态系统的深度融合。与会企业和专家围绕跨境支付基础设施、国际金融中心建设、人工智能（AI）、大数据、区块链以及沙盒（Sandbox）等议题提出的建议，都表明了一个关键前提：必须加强国家、管理机关、企业、金融机构、投资者和服务使用者之间的高效协调联动。

阮文胜强调：“如果仍被‘数据孤岛’、标准不兼容以及信任与治理缺口所割裂，我们将难以构建一个强大而富有活力的金融科技生态系统。”

秉持这一精神，阮文胜呼吁共同打造一个开放、安全、透明、包容和可持续的东盟金融科技生态系统。“开放”，是为了实现互联互通，“安全”是为了保障发展，“透明”是为了建立信任，“包容”是为了不让任何人掉队，“可持续”，是为了走得更远。

阮文胜指出，东盟正迎来成为在区域乃至全球发挥日益重要作用的金融科技中心的重要机会。他强调，越南承诺继续与东盟各成员国及国际伙伴携手合作，大力推动建设一个更加开放、更加互联、更加安全、更富人文精神的区域金融科技生态系统。因为东盟的未来不仅取决于增长速度，更取决于发展质量；不仅取决于技术实力，更取决于服务人民的能力；不仅体现于一体化程度，更体现于为全体人民创造共同繁荣的能力。（完）