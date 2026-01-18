阮文年同志：确保越共十四大文件成为革新思维与行动、激发发展渴望的动力

阮文年表示，在起草提交越共十四大的文件的过程中，一项非常重要且具有突破性的指导方针是，在大会召开前，结合总结40年革新经验提炼的成果，通过实践检验，及早部署实施新的决策和战略，并将其纳入提交十四大审议、决议的文件草案中。



有关推进科技、创新、数字化转型实现突破发展；确立新的增长模式，发展国有经济和民营经济成为最重要的动力，发展数据经济和数字经济；大力推进数字化转型、绿色转型、能源转型、提升人力资源质量；构建国家数据生态系统；精简政治体系组织机构，建设两级地方政府等的一系列新决策成为推动发展的主要动力和关键杠杆。

2025年10月31日，胡志明国家政治学院与中央理论委员会在河内联合举办主题为“为党的第十四次全国代表大会文件建言献策”的学术研讨会。图自越通社

阮文年强调，可以肯定的是，这一举措是推动越南革命迈入新发展纪元的重要准备步骤：继续大力革新思维和方式，促进战略突破，构建新的发展生态系统，坚持以发展促稳定、以稳定促快速可持续发展的观点；保障独立、自力、自强、战略自主，坚持社会主义定向，不断提高人民生活和幸福水平。为大会后立即展开坚决、同步、有效的行动奠定重要而坚实的基础。

阮文年指出，大会文件草案中提出的三大战略突破都非常重要且紧密相连。每项内容和解决方案都在具体明确的行动计划中得以体现，其中包括：



第一，必须在制度上实现强劲突破，以完善快速可持续发展的体制制，确保透明、公平的法律环境，鼓励革新和创新。这是疏通、释放和高效发挥一切资源的关键。



第二，革新和提高教育培训质量，实施"招贤纳士"政策，继续注重发展高素质人力资源，特别是科技人力资源，以适应数字化转型和第四次工业革命的需求。



第三，投资建设同步、现代化的基础设施，特别是数字基础设施和战略交通基础设施，服务于数字化转型、绿色转型、能源转型、适应气候变化的基础设施，这将成为有效连接和扩散发展效益的条件。

可以说体制是"开路的钥匙"，人力资源是"内生资源"，而基础设施则是发展的"基石"。这三者需要同步推进。在各个阶段，可以根据建设与发展的需求考虑优先顺序。

党的建设、整顿工作的方向、任务和解决方案已补充和调整了许多重要内容，以确保十四大成为新发展时期的开端里程碑，为胜利实现到2030年成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家；到2045年成为高收入发达国家、建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的社会主义越南的愿景奠定坚实基础。

2025年3月15日，越共中央总书记、越共十四大文件起草小组组长苏林在党中央总部主持召开文件起草小组会议。图自越通社

阮文年表示，提交越共十四大的文件草案，特别是《政治报告》和《落实十四大决议行动计划》已明确，要加强建设、整顿、自我革新，使越南党真正如胡志明主席所肯定的那样"是道德的党，是文明的党"。文明的党将引领国家发展跟上世界步伐，文明的党有助力提升党的威望和领导能力，巩固人民对党的信任。同时，文件注重组织实施环节，将决议主张落到实处，做到言行一致、注重实效，以人民满意为衡量标准。



十四大政治报告草案确定："加强巩固和发挥人民和全民族大团结的力量"。这不仅是在总结40年革新经验基础上得出的宝贵经验，更是贯穿民族历史的深刻启示——人民始终是力量的源泉，是创造一切物质和精神价值的主体，对越南革命的一切胜利起到决定性作用。实践要求我们不仅要承认人民是发展的中心和目标，更要正确而深刻地认识到人民是直接参与规划、组织、监督和享受国家发展成果的主体。其中，祖国阵线必须真正成为各界人民、各民族同胞、宗教人士、海外侨胞等广泛参与的平台，以便能够民主、开放地交流、表达意见和愿望。同时，需要注重发挥社会贤达、知识分子、专家、社会中有威望的人士以及海外越南人社群在为国家建设献计献策中的作用。（完）