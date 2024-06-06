阮忠坚大使：越南与斯洛文尼亚加强合作 共谋发展

值此越南与斯洛文尼亚建交30周年之际（1994年6月7日~2024年6月7日），越通社驻中欧与东欧记者对越南驻奥地利兼驻斯洛文尼亚大使阮忠坚进行了采访。阮忠坚大使认为，越南与斯洛文尼亚在致力于两国乃至地区和世界的和平、安全与发展中的互利共赢合作潜力巨大。

阮忠坚强调，越南与斯洛文尼亚的关系要从斯洛文尼亚仍是南斯拉夫境内的一个共和国的时期说起。1991年斯洛文尼亚独立后，越南与斯洛文尼亚于1994年建交。双边关系不断强劲发展，其中，双方进行了各级代表图案特别是高层互访，保持越斯政府间经济合作委员会定期会晤机制。 该委员会第三次会议于2023年10月在首都卢布尔雅那举行。此前，应越南外交部长裴青山邀请，斯洛文尼亚共和国副总理兼外交和欧洲事务部长塔妮娅·法永（Tanja Fajon）于2023年5月22日至23日对越南进行正式访问。两国就今后推动双边关系发展指出了具体方向。

关于经贸合作，阮忠坚表示，近年来越斯双向贸易额稳步增长，2023年达5.73亿美元。考虑到斯洛文尼亚的面积和人口规模，这是一个乐观的迹象。2024年前4月，双边贸易总额达1.61亿美元。越南对斯洛文尼亚的出口额达1.275亿美元，与去年同期持平；进口额达3350万美元，下降0.6%。斯洛文尼亚在越南有注册资本总额为227万美元的3个投资项目，在对越南投资的144个国家和地区中排名第92位。

此外，阮忠坚表示，越南与斯洛文尼亚在许多其他领域的交流、合作也十分积极。斯洛文尼亚已任命驻越名誉领事，并将很快在胡志明市设立办事处。

阮忠坚指出，斯洛文尼亚创新优势明显，其服务业和科技业占经济60%以上，占比30%的 工的高科技含量也很高。斯洛文尼亚是通往欧洲特别是中欧和东南欧的重要门户，这是越南向欧洲出口货物的重要且有用的门户。同时，越南有望成为斯洛文尼亚的潜在市场。

阮忠坚认为，斯洛文尼亚和越南两国有许多相似之处和巨大潜力，可以进一步加强合作，共促发展，为两国以及地区和国际的和平、安全与稳定做出贡献。（完）