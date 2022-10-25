阮志勇部长：在全球范围内寻找创新措施

越南计划与投资部部长阮志勇25日在由越南计划与投资部国家创新中心（NIC）与美国Meta公司在河内联合举行的2022年越南创新挑战计划启动仪式上发表讲话时强调，这将是一项在世界范围内寻找创新措施的战略计划，以解决国家级的重要挑战，实现越南的繁荣和可持续发展。

题为“创新与数字化转型企业，加入全球价值链”的2022年越南创新挑战计划涉及外国投资者和国内大型连锁企业倾向于从国内企业购买零部件、材料等中间产品，而非进口，这给越南带来了巨大的利益，助力业务增长、扩大出口、创造就业机会和易于进入国际市场。

特别是，希望以可持续的方式吸引对越南的投资，为越南中小企业加入价值链创造有利条件，该计划将重点寻找创新措施和数字化转型，以提高中小企业的能力。

该计划重点关注四个问题，包括：一是提高中小企业系统的治理能力，通过提高生产和经营效率，扩大新商业、新产品模式的收入和新技术、新规程提高劳动生产率；二是加强外商投资企业、大企业与国内中小企业的联系；三是促进对越南中小企业成长的支持，使它们能够积极参与，在全球价值链中向上攀登；四是，加强政府和企业的政策对话的联系和效率。

美国Meta公司南亚及东南亚公共政策总监Rafael Frankel表示，该计划证明了Meta致力于与越南政府和企业一起促进创新和国家数字化转型的承诺。

“我们相信并期待该计划提供的措施将成为大力推动数字化转型进程，提高越南80多万家中小企业竞争力的核心”，Rafael Frankel说。

据计划与投资部，2022年越南创新挑战计划将寻找世界各国和地区的组织和个人提出的解决方案和倡议。评选结束后，15个最佳解决方案将能够参加于2023年4月举行的越南创新措施表彰仪式。（完）