阮志勇副总理：促进经济合作 支持越新企业参加全球价值链

阮志勇表示，越共中央总书记苏林3月初对新加坡进行正式访问是两国建交50多年后将双边关系提升为“全面战略伙伴关系”的重要里程碑；并相信这是一个坚实的前提，旨在加强政治互信和战略互信，推动两国在经济、金融和投资等所有领域的合作关系迈向新的高度。



阮志勇透露，目前新加坡是越南在贸易、经济和投资等领域的重要伙伴。2024年，双边贸易总额约达103亿美元，较2023年增长14.7％。在越南，新加坡目前是东盟最大的投资国，在对越投资的147个国家和地区中排名第二，正在开展的投资项目共有3915个，注册资本总额超过830亿美元。新加坡企业对越南21个行业和领域的18个进行投资，其业务遍布越南63个省市中的54个。



双方共同建立了许多法律框架和双边、区域性和多边合作机制。越南和新加坡同为《东盟货物贸易协定》、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等多项贸易协定的成员国。



越南政府副总理阮志勇会见新加坡贸工部第二部长陈诗龙。图自越通社

阮志勇高度评价越新工业园区网络(VSIP)在越南各省市的有效运行，满足了越南发展需求；并认为在当前背景下，需要按照可持续、智能、创新的方向扩建新一代越新工业园区，增强环境和社会责任。



阮志勇相信，越新创新人才交换计划（ITX）未来将得到有效实施，从而为两国青年劳动者在多元化工作环境中提高技能、分享知识和积累实践经验创造条件。他建议双方有关部门继续讨论并商定实施流程和计划，使该计划尽快得到启动。



阮志勇希望越南国家创新中心和新加坡科学技术研究局加强对接，通过具体计划和产品来兑现承诺，为两国企业提供实质性支持。



陈诗龙表示，新加坡与越南拥有继续推动经贸和投资合作关系发展的良好基础。目前，《越新经济互联互通协议》正在能源转型、可持续发展、基础设施、数字技术和创新五大支柱上促进两国全面合作，为今后加强两国经济合作注入新动力。因此，经济合作在越新全面战略伙伴关系中占有重要地位。（完）