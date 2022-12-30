阮富仲总书记：越南老兵协会应继续为建国卫国事业作出贡献

12月30日上午，越南老兵协会第七次全国代表大会（任期2022~2027年）在河内开幕。越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠等党和国家领导人出席大会。

第六届越南老兵协会会长阮文德上将在开幕式上致辞时强调，越南老兵协会在数量和质量上得到了稳固发展，老兵们保持了“胡伯伯部队”的传统，积极参与反腐败和社会丑恶现象作斗争，捍卫了党的政治权威。

该协会积极执行保护党、国家、人民和社会主义制度的任务，维护基层政治稳定，积极参与扶贫事业，着力提高会员的生活水平。同时，积极做好对年轻一代的传统教育工作。

越南老兵协会继续肯定了其作为权威的社会政治组织、越南祖国阵线的积极一员以及党、国家和人民的靠山等的地位。

越南老兵协会的报告明确指出了该协会在2017~2022年期间的工作绩效，包括有效实施“老兵扶贫战场携手奋战”运动，积极参与当地和全国的社会经济发展计划。该协会目前共有会员企业8652家、合作社1752个、合作组3677个。每年，数万名会员获得各级部门授予“生产经营能手”的荣誉称号。全国63个省市均成立了老兵企业家协会和老兵企业家俱乐部等。

该协会激励会员积极参与当地和全国的竞赛活动；积极参与普法工作，认真落实抚恤工作，切实保障会员的合法权益等。

阮富仲总书记在会议上发表讲话时强调，本着“胡伯伯部队”的精神， 各级老兵协会应引导会员认真落实该协会的重要政治任务，即坚决保护革命成果，挫败敌对势力的“和平演变”、“军队非政治化”等的阴谋；成为保护党、国家、人民和社会主义制度的积极政治力量；切实加强思想政治教育工作；向各级政府反馈老兵、人民关于社会经济发展和国防安全保障政策的意见建议，积极发现短板和新出现的问题，及时向各级部门提供参谋，助力维护政治安全和社会秩序。协会需积极参加反贪反腐反浪费斗争,提高警惕,不让不良分子和敌对势力利用破坏内部团结,诬陷攻击党、国家和社会制度。

阮富仲总书记希望各级老兵协会应最大限度地争取国家对老兵的资源和优惠政策；有效开展有关老兵的活动；有力提高“老兵扶贫战场携手奋战” 、“生产经营能手”等运动的绩效。

各级协会应更加关注边远地区、革命基地；激励老兵组织和老兵积极致富增收；发扬饮水思源和知恩图报精神；在传统和革命英雄主义教育工作中高举责任意识旗帜；同共青团保持更加密切的配合，积极参与社会经济发展和国防安全保障工作。注重边远地区、海岛地区的协会建设；多措并举提升各级协会干部队伍的质量；积极参与党政体系建设等。

借此机会，越南国家主席阮春福向越南老兵协会授予了一级劳动勋章。（完）