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阮富仲总书记：头脑敏锐、本领高强的理论家

许多干部党员对阮富仲总书记的思想、知识和重大贡献表示钦佩，认为阮富仲总书记最近出版的书籍是多领域严谨的理论体系，彰显出总书记作为越南党和越南民族优秀领导人和理论家的政治本领、坚定的立场和战略眼光。

 

*科学的思维和渊博的知识理论

越南国家政治真理出版社副社长、副总编辑范氏盛表示，从2004年起，当她还是一个年轻编辑，为能编辑阮富仲总书记的书籍而感到非常幸运。从此以后，范氏盛女士直接参与编辑了阮富仲总书记的20多本书籍。每本书都有自己的特点、自己的要求，并留下难忘的回忆。

范氏盛评价说，通过她参与编辑的书籍和仔细阅读总书记在各个领域的所有文章，可以肯定阮富仲总书记是一个机敏精明、本领高强、具有较强科学思维能力的领导人。阮富仲总书记始终言行一致，理论渊博，实践丰富，始终为国为民鞠躬尽瘁。

*既有战略性但非常具体的战略方向

越南律师协会贫困人与社区发展法律咨询中心主任何辉慈表示，阮富仲总书记是胡志明主席的优秀学生，是革命者的光辉典范，既是党的领导人，又是对党的理论工作有许多突出贡献的理论家。阮富仲总书记也是反腐败、反消极、反浪费斗争的发起者和领导者，获全党、全民的鼎力支持。

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阮富仲总书记的著作《关于社会主义和越南社会主义道路的若干理论和实践问题》。图自越通社

何辉慈表示，他曾经读过阮富仲总书记的很多书籍，认为这些书籍是珍贵的手册，笔风质朴，引用了许多民谣、谚语，易于记忆，但理论和实践价值非常深刻。

越南妇联中央委员会副主席阮氏明香表示，阮富仲总书记是一位尽职尽责、全心全意为人民服务，始终把人民和国家利益放在首位的模范干部，是历代干部党员特别是公务员的光辉榜样。”

阮富仲总书记把毕生献给了党和民族的革命事业，是革命道德的典范。阮富仲总书记生活作风朴素，广受干部、党员和人民的尊敬。

作为读过总书记许多作品的人，阮氏明香对阮富仲总书记的知识表示钦佩。最近出版的《建设和发展富有民族特色的越南先进文化》一书中，有一个令她非常赞赏的论点，那就是如何让人民成为文化发展的主体，也是文化成果的最终享有者和受益者。

阮富仲总书记在《体育建设与文化建设相结合》一中指出：“人民群众是体育运动的创造者、实施者和享受者。要立足基层，扎根人民群众，组织、引导和发展人民群众的体育运动需求，为人民群众满足自身要求创造有利条件和环境。实现体育活动组织形式多种多样等。

此外，阮富仲总书记多次强调家庭在文化建设中的作用，也是该组织开展家庭体育锻炼活动的重要导向。（完）

越通社

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