阮富仲总书记：头脑敏锐、本领高强的理论家

*科学的思维和渊博的知识理论



越南国家政治真理出版社副社长、副总编辑范氏盛表示，从2004年起，当她还是一个年轻编辑，为能编辑阮富仲总书记的书籍而感到非常幸运。从此以后，范氏盛女士直接参与编辑了阮富仲总书记的20多本书籍。每本书都有自己的特点、自己的要求，并留下难忘的回忆。



范氏盛评价说，通过她参与编辑的书籍和仔细阅读总书记在各个领域的所有文章，可以肯定阮富仲总书记是一个机敏精明、本领高强、具有较强科学思维能力的领导人。阮富仲总书记始终言行一致，理论渊博，实践丰富，始终为国为民鞠躬尽瘁。



*既有战略性但非常具体的战略方向



越南律师协会贫困人与社区发展法律咨询中心主任何辉慈表示，阮富仲总书记是胡志明主席的优秀学生，是革命者的光辉典范，既是党的领导人，又是对党的理论工作有许多突出贡献的理论家。阮富仲总书记也是反腐败、反消极、反浪费斗争的发起者和领导者，获全党、全民的鼎力支持。



阮富仲总书记的著作《关于社会主义和越南社会主义道路的若干理论和实践问题》。图自越通社

何辉慈表示，他曾经读过阮富仲总书记的很多书籍，认为这些书籍是珍贵的手册，笔风质朴，引用了许多民谣、谚语，易于记忆，但理论和实践价值非常深刻。



越南妇联中央委员会副主席阮氏明香表示，阮富仲总书记是一位尽职尽责、全心全意为人民服务，始终把人民和国家利益放在首位的模范干部，是历代干部党员特别是公务员的光辉榜样。”



阮富仲总书记把毕生献给了党和民族的革命事业，是革命道德的典范。阮富仲总书记生活作风朴素，广受干部、党员和人民的尊敬。



作为读过总书记许多作品的人，阮氏明香对阮富仲总书记的知识表示钦佩。最近出版的《建设和发展富有民族特色的越南先进文化》一书中，有一个令她非常赞赏的论点，那就是如何让人民成为文化发展的主体，也是文化成果的最终享有者和受益者。



阮富仲总书记在《体育建设与文化建设相结合》一中指出：“人民群众是体育运动的创造者、实施者和享受者。要立足基层，扎根人民群众，组织、引导和发展人民群众的体育运动需求，为人民群众满足自身要求创造有利条件和环境。实现体育活动组织形式多种多样等。



此外，阮富仲总书记多次强调家庭在文化建设中的作用，也是该组织开展家庭体育锻炼活动的重要导向。（完）