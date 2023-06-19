阮富仲总书记：地方反腐败反消极 绝不许依赖上级

6月19日，在党中央委员会总部，越共中央反腐败反消极指导委员会（中央指委会）召开视频会议，就省级反腐败反消极指导委员会（省级指委会）的一年工作进行初步总结。越共中央总书记、中央指委会主任阮富仲主持会议，全国各地方2500多名代表一同参加会议。

根据大会上发表的各项报告和与会代表所提出的意见，阮富仲总书记对全国各地方在反腐败反消极方面所做出的努力和实际贡献，并取得的成绩表示赞赏和祝贺。

至于今后进一步提高省级指委会工作效率、预防和打击地方基层腐败和消极现象的要求和任务，以及解决方案，阮富仲总书记强调，要进一步贯彻、深刻认识省级指委会的地位、作用、职能、任务和权力；必须根据其职能和任务，以有序、有条不紊、实质性的方式运作；确保工作效率越来越高。

阮富仲总书记要求，进一步提高责任意识，坚决斗争、预防打击腐败和消极现象，绝不许等待或依赖上级；防止政治思想、道德观念、生活方式的恶化，出现“自我演变”、“自我转化”的现象；大力反对个人主义、滥权牟利和集团利益。

阮富仲总书记指出，着力领导和指导在干部、党员、公务员、公职人员和人民群众中营造廉政廉洁的文化环境；严格执行党关于对党员不准做的规定；努力消除认为如果反腐反消极太强会阻碍发展、打击创造力的消极思想。

阮富仲总书记要求，着重指导发现并及时处理薄弱环节、难点任务、瓶颈、紧迫和人民群众关注问题；确保在地方和基层发现并处理腐败和消极问题方面发生更多积极变化。

阮富仲总书记说：“发现违法行为，必须从严处理，确保党的纪律、国家的法律、组织的规定、刑事办案同步进行；反腐败反消极没有禁区，没有例外，无论是谁，都不受任何组织和个人的影响。”

阮富仲总书记强调，反腐败反消极是一场非常艰巨复杂的斗争，但有整个政治体系的参与，有人民群众的共识和支持，腐败和消极现象一定会被制止和击退。因为，“高山仍有登顶之路，路险仍有脱险之道“。本着如此的精神，在反腐败反消极的斗争中，必须更加坚决、更加果断和更加有效。（完）