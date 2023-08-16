阮富仲总书记：反腐败斗争没有任何压力

越共中央总书记、越共中央反腐败反消极指导委员会（以下简称：指导委员会）主任阮富仲于8月16日在河内主持召开指导委员会第24次会议，对2023年前6个月指导委员会的活动成果进行讨论并提出意见；回顾越共第十三届任期以来预防和打击腐败和消极现象工作；部署今年下半年和今后的工作重点任务。

2023年前6个月，越共中央政治局、中央书记处、指导委员会就党建、建设政治体制、反腐败反消极现象等方面出台了许多重要文件。越共十三大以来，中央委员会、中央政治局、中央书记处、指导委员会已就内政、反腐败反消极等工作召开了三次全国会议；指导委员会就加强党建工作、巩固政治体制、反腐败反消极现象等方面出台了100余份文件，是党十二大上半任期的两倍。

2023年前6个月，各级党委、检查委员会一共对218名党员因腐败而进行纪律处分。而越共十三大任期开始至今，共有属于中央管理的91名官员因腐败而受到纪律处分。本届任期的新点是，落实中央的指导方针，各级党委、党组织、职能机构坚决明确发生严重腐败和消极现象单位的首长、领导干部、管理者的政治责任。

越共中央总书记、指导委员会主任阮富仲在会议上发表重要讲话表示，2023年前6个月及越共十三大任期至今，指导委员会的活动在内容和方式上不断更新，工作多了，越有纪律、越有条理，积累知识与经验越多，工作越有效率、越有声望。

阮富仲总书记指出，反腐败反消极工作持续得到强有力、大幅度且同步指导，并取得多项综合性成果，在中央和地方层面都有新突破，为党的建设和整风等工作作出积极贡献；促进国家社会经济发展；越来越受到干部、党员和人民群众的信任、认同和支持，同时受到国际组织的认可和赞赏。

关于2023年最后几个月和今后一段时间的工作与任务方向，阮富仲总书记要求，预防和打击腐败和消极现象工作必须定期进行总结、吸取经验。本着更加及时、更加果断，更有节奏的精神，坚决、坚持、不留情地开展反腐败反消极工作。他强调，反腐败反消极工作没有任何压力。

阮富仲总书记指出，负责反腐败反消极工作的职能机构要配合有关机构制定一些必要补充的规定，立即克服故意回避、为亲留情、退却责任的局面。中央反腐败反消极指导委员会在方针、路线、思想、方法金和做法上进行指导，而不代替下级机关办事。

在本次会议上，指导委员会同意结束对10起案件处理的指导工作，其中由指导委员会督导的一起案件，因已依法完成处理程序。（完）