阮富仲总书记视察谅山省

8月25日，越南共产党中央执行委员会总书记阮富仲率团视察谅山省，就越共十三大决议和谅山省党部第十七次代表大会（2020年至2025年任期）决议的落实情况同谅山省省委常委和谅山省主要领导干部举行工作会议。

越共中央委员、谅山省省委书记阮国团向阮富仲总书记和工作代表团汇报了2020-2025年任期开始至今的突出工作与成果。谅山省省委书记阮国团表示，谅山省党建工作得到重视；谅山省经济、文化、社会形势发生许多积极变化；本省社会和政治稳定，国防安全得到保障。2021-2022年期间，谅山省年均经济增长率达到6.95%（2021年为6.67%，2022年达7.22%），与2015-2020年期间同期平均水平相比高1.5个百分点。谅山省社会文化等领域都取得长足进步，实现了多项高指标。

阮富仲总书记对谅山省党部、政府和人民近年来所做出的努力，以及所取得的结果与成就表示祝贺和赞扬。

关于今后的工作任务方向，阮富仲总书记指出，谅山省党部需要充分、深刻地认识到谅山省作为山区边界，但有很多经济发展的潜力与有利条件的省份的总体情况及其优势与劣势，从而提出适当目标、要求、重点任务和突破口。谅山省省委要着力领导、指导推动谅山省经济社会发展发生新的转变。

谅山省领导需要清楚地认识到，发展口岸经济不仅是为了谅山省的经济发展，更重要的是为越南全国，特别是北方各省份的经济发展做出贡献，同时加强与中国的可靠、睦邻友好合作关系。

阮富仲总书记强调，谅山省要把经济发展与文化社会发展紧密和谐结合起来。本省的一切优势和潜力都需要本着以人民为中心的精神，加以挖掘和弘扬，从而解决好社会问题，不断改善人民群众的物质生活和精神生活水平。

阮富仲总书记要求谅山省认真做好党和政治制度的建设和整顿工作；发挥民主和日益坚固的全民大团结的力量；不断革新创新各级党委的领导方式，建设真正纯洁坚强的党组织和政治制度。

阮富仲总书记表示希望谅山省党委、政府和人民继续团结一致、众志成城、万众一心，坚定不移地进一步推进革新事业，力争超额完成党十三大决议和谅山省党部十七大决议所提出的各项指标与任务，把谅山省建设得越来越发达、富裕、美丽与文明，人民过着温馨、欢乐、幸福的生活。（完）