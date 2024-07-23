阮富仲总书记的形象深深印刻在国际朋友心中

这两位女士生活在两个不同的国家，但有一个共同点，她们都对越南抱有好感，且都曾见过阮富仲总书记。

法国名誉参议员、法越友好协会（AAFV）名誉主席海伦娜·卢克（Hélène Luc）接受越通社记者的采访。图自越通社



桑德拉·斯卡廖蒂女士在意大利接受越通社记者采访时表示，阮富仲总书记是为国家发展事业尤其是改善民生、整党建党、反腐败、抗击疫情等方面作出突出贡献的领导人。作为Anteo Edizioni出版社的主编之一，桑德拉·斯卡廖蒂回顾了阮富仲总书记的《关于社会主义的一些理论和实践问题以及越南社会主义道路》一书，不仅总结了越南共产党的革新政策，还为世界各国政党提供了宝贵的教训。



斯卡廖蒂女士指出，越南人民的革命斗争经验在近40年来的革新事业中得到应用，越南经济社会发展成就显著，国际地位不断提高。铸造这一伟大成就的“建筑师”中少不了阮富仲总书记，他为落实“社会主义过渡时期国家建设纲领”、建立革新路线理论、社会主义理念、社会主义道路等做出了巨大贡献。



*法国名誉参议员、法越友好协会（AAFV）名誉主席海伦娜·卢克向越通社表示，阮富仲总书记重视人与人之间关系的品格给他留下了最深刻的印象。阮富仲总书记的逝世使越南失去了一位在国家发展历史上有着深刻而持久印记的领导人。



海伦娜·卢克强调，阮富仲总书记的特别之处在于他能够说服和引导其他国家的共产党领袖。自2011年就任总书记以来，阮富仲不断努力推进革新事业，加强越南与世界各国的关系，鼓励外商在越投资。这促成了越南的巨大成就，使越南迅速成为东南亚繁荣和快速发展的国家之一。



在国际关系方面，总书记坚持以胡志明主席为榜样，努力与世界上更多国家建立关系，优先通过外交活动和平解决分歧，从而有效预防或结束冲突。



海伦娜·卢克强调，阮富仲总书记将永远活在越南历史上，成为年轻一代为国奉献的好榜样。（完）