阮富仲总书记的《社会主义和越南走向社会主义道路的理论与实践若干问题》图书推介会在古巴举行

据越通社驻哈瓦那记者报道，2月16日，由真理国家政治出版社副社长、副总编辑阮文贝为首的越南共产党代表团已向古巴广大读者推介了越共中央总书记阮富仲的《社会主义和越南走向社会主义道路的理论与实践若干问题》图书推介会。

图书推介会在首都哈瓦那何塞·安东尼奥·波图翁多（José Antonio Portuondo）大会堂举行。

《社会主义和越南走向社会主义道路的理论与实践若干问题》一书汇集了越共中央总书记阮富仲撰写和发表的29篇署名文章和讲话，涉及越南政治、经济、文化和社会各方面的理论和实践问题，吸引古巴读者的关注。参加推介会的代表们认为，越共和越南国家关于社会主义和越南走向社会主义道路的观点、主张和路线对古巴来说特别是在当前顺利与困难、机遇与挑战交织并存的背景下是一个珍贵的参考资料。许多读者在推介会后已扫描QR码，下载西班牙语、英语和法语等的版本，同时就阮富仲总书记在各片文章中的观点、越南走向社会主席道路和越南竹式外交等进行讨论。

此前，越南共产党代表团已在古巴共产党中央总部向古共中央各部门和参谋机构领导干部推介了这本书。

在图书推介会上，古巴共产党中央书记处书记、中央思想部部长罗赫利奥·波朗科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）表示，这本书展现出贯穿、一贯和坚定不移的思维；创新发展、提高对社会主义的理论思维和认识以及由越共和越南人民选择的越南走向社会主义道路。

罗赫利奥·波朗科·富恩特斯同志指出了这本书的理论和实践方面的参考价值。该作品已提及了在新背景下越南国家建设的目标、方向和措施，帮助古巴干部、党员和人民彻底了解越南社会主义建设事业。（完）