进一步培育越古关系



古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·埃尔南德斯·吉伦（Orlando Nicolas Hernandez Guillen）表示，阮富仲总书记在不同岗位上都关注发展越古关系，展现对古巴人民的热爱和兄弟般的团结，鼓励两国落实加强两国各领域合作的各项政策措施。

古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·埃尔南德斯·吉伦。图自越通社

阮富仲总书记曾有5次访问古巴，与古巴最高领导人和人民亲切会面、交谈。在以阮富仲总书记为首的越南共产党的领导下，越南经济、社会发展取得了重要成就，世界上许多大国、重要伙伴领导人都访问越南，证明越南的国际地位日益增强并得到国际社会的认可。



俄罗斯的好朋友



俄罗斯驻越南大使贝兹德科（G.S.Bezdetko）表示，“俄罗斯人民将阮富仲同志视为俄罗斯的好朋友，阮富仲同志一直很了解俄罗斯的历史和文化并支持越俄全面战略伙伴关系，不断努力将越南发展成为地区乃至世界具有强大自主能力的现代化国家。

贝兹德科大使高度评价阮富仲总书记的“竹子外交”政策，强调该政策得到世界的认可和尊重。相信阮富仲总书记的政治遗产在数十年后仍保留其原有价值。

俄罗斯驻越南大使贝兹德科前来吊唁阮富仲总书记。图自越通社

为后人留下宝贵的外交经验



“阮富仲总书记是一位有远见的领导人，是智慧的火炬。他给后人留下了政治稳定、经济发达和社会进步的遗产。”委内瑞拉驻越南大使胡安·卡洛斯·费尔南德斯（, Juan Carlos Fernandes）向越通社记者分享了自己对阮富仲总书记的印象。



胡安·卡洛斯·费尔南德斯大使指出，阮富仲总书记的“竹子外交”政策富有越南民族的灵魂与精神，既柔软又坚韧，灵活而坚定。



多米尼加驻越南大使海梅·弗朗西斯科·罗德里格斯（Jaime Francisco Rodríguez）也赞同这一观点，并肯定阮富仲总书记是一位具有理论思维和实践智慧的领导人。认为，凭借在外交领域的不懈努力，越南在国际组织和机构中拥有了地位，也做出了不少贡献。



阮富仲同志的逝世，多米尼加政府和人民失去了一位好同志、好兄弟、好朋友。总书记的思想道德价值和所留下的遗产永远与我们同在。



发展与东盟国家的关系



新加坡驻越南大使贾雅拉特南（Jaya Ratnam）表示，越共中央总书记阮富仲为越南留下的遗产是从未有过的国际地位和明朗的未来。他毕生为改善民众生活水平而努力，是为国为民领导者的楷模。在阮富仲总书记的引领下，越新关系一直向前发展，造福两国人民。

越共中央总书记阮富仲的离世，给越南党、国家和人民带来了巨大损失，也让海外越南人和国际友人深感痛惜。连日来，越南驻印度、马来西亚、老挝和孟加拉国大使馆、领事馆迎来了众多越侨同胞和国际友人前来吊唁阮富仲总书记逝世，表达对总书记的哀思和敬佩之心。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里菲罗米亚（Urawadee Sriphihiromya）表示，阮富仲总书记一直是泰国的亲密朋友。由总书记倡导的“竹子外交”政策与越南独立、自主、多元化、多边化的外交政策交织在一起，有助于提升越南的地缘政治地位，使越南成为快速变化的全球地缘政治背景下的亮点。

马来西亚驻越南大使陈扬泰向越南国家和人民表示深切哀悼，强调阮富仲总书记是一位真诚奉献，为民服务的领导人。在外交领域，总书记重视平衡越南与大国的关系，同时加强越南在东盟等国际组织中的作用，进而提高越南的外交影响力，为经济伙伴创造机会。作为越南共产党的领导人，阮富仲总书记在制定越南外交政策，包括与马来西亚的关系方面发挥着巨大作用。



法国驻越南大使奥利维尔·布罗谢（Olivier Brochet）肯定，阮富仲总书记彰显一个坚强、开放的越南形象，总书记一直张开双臂欢迎国际友人，为越法关系做出积极贡献。（完）