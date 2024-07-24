阮富仲总书记在越美关系的烙印

对越南拥有特别感情的美国参议员帕特里克·莱希（Patrick Leahy）表示，获悉阮富仲总书记逝世时，他较为激动。帕特里克·莱希在接受越通社驻华盛顿记者采访时表示，他所听所读关于阮富仲总书记的信息较多，十分希望与阮富仲总书记直接会面。最终他的愿望也能实现。他已首次在河内，其后是在华盛顿会见阮富仲总书记。在两次与阮富仲会面时，阮富仲总书记都希望两国一道走向前。帕特里克·莱希懂得，美国与越南关系的改善具有阮富仲总书记的巨大贡献。



帕特里克·莱希认为美国与越南建立全面战略伙伴关系是一大进展，阮富仲总书记愿推动该结果。他同时表示希望越南各位领导将继续继承阮富仲总书记在密切越美之间良好合作关系中留下的遗产。他同时认为，这就是缅怀阮富仲和开启两国美好未来的最好办法。



美国前驻越南大使特德·奥修斯（Ted Osius）在接受越通社记者采访时也回忆了阮富仲总书记于2015年对美国进行的访问。特德·奥修斯表示，阮富仲的领导对美越关系具有巨大影响。2013年，美越关系提升至全面伙伴关系，10年后，在拜登总统应阮富仲的邀请访问越南时，双方已将两国关系提升至全面战略伙伴关系。

美国前驻越南大使特德·奥修斯。图自越通社

特德·奥修斯同时高度评价越南“竹子外交”路线的效果。在美国总统拜登访问越南后，阮富仲总书记已迎接了中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等。特德·奥修斯表示，世界上罕见一位领导在一年内分别会见了美国总统、中国国家主席和俄罗斯总统。



特德·奥修斯在对在阮富仲担任越共中央总书记职务期间越南经济取得的成就做出评价时认为，越南已完全融入全球经济。他认为，越南是外交关系网络的中心并逐年繁荣发展。中产阶级人口不断增加。与美国的贸易关系蓬勃发展，美国、日本和韩国和其他国家对越的投资不断增加。基于上述结果，特德·奥修斯认为，阮富仲总书记留下的遗产就是更加繁荣的一个越南。（完）