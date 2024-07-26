阮富仲总书记国葬：大量民众吊唁将毕生心血奉献给国家人民的领导者

7月25日晚，由于前来吊唁阮富仲总书记的人数甚多，在陈圣宗街五号国家殡仪馆的吊唁仪式持续到24时。在胡志明市统一会场和阮富仲同志家乡河内市东英县东会乡举行的吊唁仪式也持续到23时多（此前宣布22日结束），旨在为人民群众吊唁阮富仲总书记创造最有利的条件。



按计划，7月26日，人民群众仍可从7时到12时30分吊唁阮富仲。从一早起，在通往国家殡仪馆的许多巷子，就有数千人排队，很多人甚至彻夜不眠，耐心地排队等待，共同希望进入殡仪馆吊唁阮富仲总书记并与其进行最后一次告别。



河内市河东郡小学教师邓氏秋香透露，她前一天（25日）23时就来到韩诠街，希望进入殡仪馆吊唁总书记。由于越来越多的人涌来，她决定不回家了而在这里等了一整夜。她说“来自偏远省份的许多人也在排队。人们一起看总书记的照片，讲述总书记的故事和教诲，让夜晚更快过去。人人都希望进入殡仪馆吊唁总书记。”



同样是在陈圣宗街五号国家殡仪馆，越通社记者见到了17岁的身忠诚，他一个人穿越走了340公里的路从河江省到河内。他说，7月24日早晨，他坐上开往河内的客车。25日上午到河内时，他立即乘坐公交车回阮富仲同志家乡河内市东英县东会乡吊唁阮富仲总书记。其后，他返回国家殡仪馆等待进入继续吊唁总书记。他计划今天下午到梅驿公墓送别阮富仲总书记。



7月26日上午，来自富寿省的芒族老太太卢氏茫（近70岁）透露，她早晨5时就已来到这里，希望尽快能够进入殡仪馆吊唁阮富仲。她感动地说，惊悉总书记逝世她感到难以置信，心疼他直到生命的最后一刻仍为国为民做出贡献。她家乡人民十分感激阮富仲，有了他、党和国家的关心，她家乡才有了路，出行、工作和生活变得更加便利，经济发展越来越好，人民群众的生活不断改善。她们把这条路称为“仲伯伯”。



在今天前来吊唁阮富仲总书记的人群中，不仅有老革命战士、普通老年人，而且还有很多年轻人。河内法律大学的大学生阮青姮表示，她一大早就到了这里。阮富仲总书记留下了关于人类道德和奋斗目标的宝贵教训。作为新时代的人，她将努力学习，为推动国家向前发展，提高国家在世界上的威望做出贡献。



26日上午，数千人络绎不绝地前往胡志明市统一宫吊唁阮富仲总书记。前来吊唁的人们都穿着黑色衣服，体现对国家领导人的敬意。除了胡志明市市民外，还有来自其他地方的民众。



平阳省滨吉县的阮氏雪（现年66岁）从凌晨3时捧着阮富仲总书记的遗像和她自己创作的关于阮富仲的一首诗，声泪俱下地告诉记者，“自惊悉阮富仲总书记逝世至今，我十分悲痛。连日来我睡不着并已创作了一首诗。”



陈氏秋庄提前从前江省来到胡志明市，以在第二天早晨6时及时来到统一宫吊唁阮富仲总书记。曾参加妇女联合会的她一直关注阮富仲总书记的各项活动并表示对毕生为国、为民的阮富仲总书记表示钦佩。



7月26日早晨在河内市东英县东会乡，前来吊唁阮富仲总书记的人依旧络绎不绝。



住在东英县越雄乡的老兵邓文平表示，按照东英县军事指挥部的动员令，他执行协助职能力量，保障阮富仲总书记吊唁仪式的安全任务。



他说： “今天凌晨1点左右我才回到家，睡了几个小时，然后继续执行任务。虽然很累，但我为能为阮富仲总书记——东英家乡之子的葬礼服务而感到很荣幸和自豪”。



东英县东会乡的阮氏贤（92岁）步履蹒跚地走进赖沱村文化馆，吊唁阮富仲总书记。她边走边讲述与这位平易近人的领导人的回忆。



“我永远不会忘记阮富仲总书记每次回乡探访的形象。他朴实无华，总是关心我们老年人。尽管知道这是人生的自然规律，但这样一个具备高尚人格的人逝世了，我感到非常惋惜。” 阮氏贤泪流满面地说。（完）