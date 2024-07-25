阮富仲总书记国葬：党、国家领导人和人民在吊唁簿上的留言感人至深、令人泪目

从一大早，党、国家、国会、政府、越南祖国阵线各部委、武装力量和众多首都市民和其他省市人民群众怀着无比沉痛的心情齐聚越南国家殡仪馆，出席为党和民族光荣革命事业做出重大且卓越的贡献的阮富仲总书记的吊唁仪式。



越共中央政治局委员、国家主席苏林怀着无限哀悼之情在吊唁簿上写道：“沉痛悼念总书记阮富仲同志——越南民族的优秀儿子、特别卓越的领导人、坚定忠诚的共产党员、不断学习和践行胡志明思想、道德、作风的光辉榜样、全党全国和全国人民公认的享有崇高威望的领导人、世界人民的伟大朋友；他一生为国家、为党、为人民尽心尽力；为党和国家的革命事业、为国际共产主义运动、为维护地区乃至世界的和平、稳定与发展作出了许多伟大的贡献和功劳。



我们向阮富仲同志的英灵致敬，愿以阮富仲同志为榜样，全心全意报效祖国，为民服务，团结一致，努力实现阮富仲同志一生奋斗的建设和平、独立、统一、民主、繁荣、文明、幸福的越南国家的目标。阮富仲同志的名字、事业、人格和卓越贡献深深刻在人民心中，永远铭刻在文明英雄的越南民族的豪迈历史进程中。”



越共中央政治局委员、政府总理范明政在吊唁簿上题词：“在阮富仲同志的英灵前，我们对把一生奉献给人民和民族的革命事业、奉献给新时代国家建设和保卫事业的伟大贡献表示崇高敬意和深深谢意。我们誓要以阮富仲同志为榜样，团结一致、万众一心，以高度决心、巨大努力，克服一切困难和挑战，全力以赴投入保护和建设富强、繁荣的越南社会主义国家的事业。”

越共中央政治局委员、政府总理范明政在吊唁簿上题词。图自越通社

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏感慨地写道：“沉痛悼念总书记阮富仲同志——一位在党、国家和人民中享有盛誉的优秀领导人；坚定忠诚的模范共产党员，为党、国家和人民奉献一生。阮富仲总书记为国会的组织革新和运作提质增效问题投入了时间、精力和智慧；作出重要指示，更好地满足国家的政治要求和任务，更好地满足全国选民和人民的期望和信任。他的逝世是我党、国家和人民的巨大损失，给全国同志、同胞、其家眷和国际友人留下无尽的悲痛。”



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记梁强代表中央反腐反消极指导委员会在吊唁簿上写道：“在总书记、指导委员会主任阮富仲的严厉、有条理、坚持不懈、不间断、无禁区、无例外、既严格又非常人性化的领导和指导下，反腐败反消极工作取得了强有力的进展，并走向深入，取得了全面、重要成果，留下了好印记，在全社会产生了强烈的积极和普遍的影响，真正“成为不可逆转的运动和趋势”，受到干部、党员和人民的赞赏、支持和高度评价，受到国际友人的认可。



阮富仲同志的思想、道德、作风、生活方式永远是‘指南针’，成为全党全军全国人民学习、践行的榜样，坚决持久预防和打击腐败、消极现象，把我党和国家建设得更加廉洁强盛。” 越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战写道：“阮富仲同志虽然与世长辞，但他的生平事迹和爱民为民之心永世长存。我们始终牢记总书记的指示：‘荣誉是最崇高而神圣的东西’、‘以爱民为建国卫国的动力’、‘不断巩固和增强民族大团结力量’等经验教训，永别了阮富仲总书记，我们愿同全党、全民和全军团结一心，建设祖国繁荣昌盛，民众幸福安康，正如阮富仲总书记在世时的愿望......”

越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将写道： 阮富仲同志是模范榜样，为党和民族的光荣革命事业作出了巨大贡献。阮富仲总书记一直重视武装力量建设。指导和领导全国实现新时期保卫祖国战略，通过和平方式，高瞻远瞩，牢牢捍卫祖国。越南人民军和全国民兵自卫力量将永远铭记总书记、中央军委书记同志的伟大功绩，承诺对党和人民绝对忠诚，“完成所有任务，战胜一切困难，打败所有敌人......”

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战在吊唁簿上题词。图自越通社

越共中央政治局委员、河内市委书记裴氏明怀在吊唁簿上写道：阮富仲同志的逝世给包括河内首都党委、政府、人民、军队在内的全国人民留下了无限遗憾。首都党委、政府、人民和军队愿将痛苦转化为行动，与全党、全民、全军携手走上革命道路，建设民富国强的越南和富有文化特色的文明、现代的首都河内，正如阮富仲总书记的毕生心愿。越共中央委员、中央公安党委书记、公安部部长梁三光上将在吊唁簿中写道：中央公安党委、公安部以及全体干部、公职人员对阮富仲总书记的逝世深表哀悼。阮富仲同志为党的理想目标和人民幸福奉献一生，对党和民族的革命事业有许多伟大贡献。



阮富仲同志是伟大人格、敏捷智慧的光辉典范，是真诚、亲民、朴实的象征，深受全国人民信赖、爱戴和尊重，深受国际友人敬仰。



*在河内市陈圣宗街五号国家殡仪馆举行吊唁仪式的同时，越南胡志明市统一大厅也举行阮富仲总书记吊唁仪式。代表们在吊唁簿中表达了慰问和敬意。



越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年代表胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会在吊唁簿中写道：同志的朴素、谦虚、非凡意志永远在我们回忆中。同志是一位模范、坚忠的干部党员，是一位德才兼备、一生为国为民尽心尽力的领导人。“我们谨向同志鞠躬，并感谢您一生的奉献和留下的巨大贡献。”



人民艺术家、劳动英雄李玉明感动地写道：对越南共产党总书记阮富仲同志深表哀悼，同志在生活和工作中的朴素、清廉和在国家建设事业中的坚强领导和毅力是后代永远铭记和学习的光辉榜样。



*在阮富仲家乡河内市东英县东会乡举行的吊唁仪式上，河内共青团常务副书记阮德进在吊唁簿写道：“首都青年一代誓言按照总书记生前的嘱托学习、工作和贡献，誓言一心一意走党和国家的革命道路。”



黄玉阔中校代表东会乡武装力量在吊唁簿中写道：阮富仲总书记的奉献精神为东会武装力量和人民留下了光辉榜样。（完）