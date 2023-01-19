新闻 阮富仲总书记向首都河内党委、政府和人民拜年 19/01/2023 值此2023癸卯年新春和庆祝越南共产党成立93周年之际，1月19日（即腊月二十八）越共中央总书记阮富仲已到走访首都河内党委、政府和人民并拜年。 在喜迎新春的气氛中，阮富仲代表党和国家领导人向领导同志、历代领导人、革命老干部、越南英雄母亲、武装力量英雄及首都河内干部、战士、人民之一最美好的新春祝福。越共中央总书记阮富仲已到走访首都河内党委、政府和人民并拜年。图自越通社阮富仲总书记对2022年首都河内党委、政府和人民所取得的巨大成就给予表扬。 阮富仲总书记同时表示，2023年河内市党委、政府和人民需要继续深刻认识和更好地弘扬千年文化传统和英雄革命传统，更好地提升在国家发展大势中的作用、地位、潜力和实力；奋勇向前的意志，建设文化、文明、现代的首都。 河内市党委、政府和人民进一步发扬自豪、自尊、意志、决心、活力和创新精神，不断改革领导和管理的思维和作风，积极主动争取一切机会和优势，努力战胜一切困难和挑战，以圆满完成既定目标和任务。越共中央总书记阮富仲发表讲话。图自越通社值此传统春节来临之际，阮富仲总书记还殷勤慰问了首都河内老年人、交警、消防、救援人员、工人、劳动者和儿童等，并送上慰问品。（完）