阮富仲总书记吊唁仪式：国内外超1560个代表团前来吊唁

党、国家、各部门、团体、地方、单位的领导代表，人民武装力量，外交使团、国际组织代表，国际友人和全国同胞等已来到河内市陈圣宗街五号国家殡仪馆、胡志明市统一会场和和阮富仲同志家乡河内市东英县东会乡等吊唁阮富仲总书记，献花圈，向阮总书记家属致哀。



从一大早，党、国家、国会、政府、越南祖国阵线、各部门等的代表团，各武装力量干部和战士，首都和全国各省市广大人民群众已集中在河内市陈圣宗街五号国家殡仪馆出席阮富仲总书记吊唁仪式。



在越南国葬哀乐《烈士之魂》的音乐声中，7点整，阮富仲总书记吊唁仪式开始。



越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席苏林同志率领的越共中央执行委员会代表团；越共中央政治局委员、政府总理范明政同志率越南社会主义共和国政府代表团；越共中央政治局委员、国家主席苏林同志率领越南社会主义共和国主席团代表团；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏同志率越南社会主义共和国国会代表团；越共中央政治局委员、越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战同志率越南祖国阵线中央代表团等先后吊唁阮富仲总书记逝世。



前来吊唁的还有前越共中央总书记农德孟；前国家主席阮明哲、张晋创、阮春福、武文赏；前政府总理阮晋勇；前国会主席阮生雄、阮氏金银、王廷惠等许多党和国家领导人和前领导人。



同一时间，在胡志明市统一礼堂，来自南方地区各部委、组织、地方的代表团和各阶层人民纷纷前来吊唁阮富仲总书记。越共中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年同志率胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会代表团吊唁阮富仲总书记逝世。



原国会主席阮文安，原党、国家、越南祖国阵线中央委员会、胡志明市领导等对阮富仲总书记逝世表示哀悼。



随后，越共中央办公厅代表团；政府办公厅代表团；国会（南方）办事处代表团；国防部，第五、七、九军区及各军兵种代表团；公安部（南方）代表团向对阮富仲总书记逝世表示哀悼。



在河内市东英县东会乡赖陀村文化馆大厅，河内市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会代表团前来吊唁越共中央总书记阮富仲逝世；各部门、团体组织以及众多群众前来吊唁，向东会家乡优秀儿子阮富仲逝世表示深切哀悼。



在近60年的职业生涯中，阮富仲总书记为党和民族的光辉革命事业作出了许多伟大而卓越的贡献。阮富仲总书记获党和国家授予金星勋章、55年党龄纪念章以及越南和国际许多其他崇高勋章和奖章。阮富仲同志的逝世，是党、国家、人民和阮富仲同志家属的重大损失。（完）