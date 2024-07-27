阮富仲总书记吊唁仪式在越南驻美国大使馆举行

在开设吊唁簿的3天内，越南驻美国大使馆接待前来凭吊的政府官员、外交使节、美国行业协会、大型集团和企业、各所高等院校、宗教组织、美国人民和旅居美国越南侨胞等100多个代表团前来吊唁。



美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文代表拜登总统和美国人民对“杰出的越南人”的深切哀悼。沙利文称赞阮富仲总书记是一位有战略远见的领导人和美国的关键合作伙伴，并表示“阮富仲总书记对越南、越美关系以及世界的贡献未来还会发挥作用”。



美国国务院亚太事务助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克对阮富仲总书记为两国关系作出的巨大贡献表示高度赞赏和感谢，并强调，阮富仲总书记的战略远见、领导作用和真挚感情，是越美十多年来深化政治互信、取得许多突出成就的重要基础。



克里滕布林克重申，美国外交部将继续同越方一道，努力继承阮富仲总书记的努力，共同培育两国关系。



国防部、商务部、美国国际开发署（USAID）、发展金融局（DFC）等美国多个机构和单位也派出领导代表前来吊唁并在吊唁簿上留言。前美国防部长查克·哈格尔前往吊唁，并对阮富仲总书记为弥合越美两国关系、建立互信和加强合作进程作出的贡献表示赞赏。



近日，美国媒体密集报道有关阮富仲总书记的文章，称赞“竹子外交”思想，对阮富仲总书记为两国关系做出的贡献表示肯定。（完）