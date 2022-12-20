阮富仲总书记出席2022年全军军政会议

越共中央军委、越南国防部于12月20日上午在河内召开2022年全军军政会议，总结2022年国防军事工作，贯彻落实越共中央军委关于2023年工作任务的主张和决议。

越共中央总书记、中央军委书记阮富仲出席并指导会议。越共中央政治局委员、中央军委副书记、越南国防部部长潘文江大将主持会议。

2022年，越共中央军委、越南国防部领导明确了各项主要任务和解决方案的方向。全军各级在组织实施中深入贯彻、具体化，并提出多项灵活创新的措施和方式，在各个工作领域都取得了全面扎实且坚强稳固的进展，提高战备水平，满足在任何情况下保卫祖国的需要。

2022年，全军积极参与双边和多边防务外交和联合国维和行动；增强信心，提升越南国家和军队在国际舞台上的地位和威望。

2023年，中央军委、国防部确定了今后的工作和任务方向，积极主动进行研判工作，向党和国家提供战略参谋，从而提出正确主张与对策，胜利应对国防、军事的任何情况，避免陷入被动或意外状态。继续建设和巩固强大的全民国防，着力提高军队综合素质和战斗力；提高双边和多边防务合作效率。

在会议上，越共中央总书记、中央军委书记阮富仲代表党、国家和中央军委领导热烈祝贺和赞扬中央军委、国防部和全军干部战士在 2022 年里所取得的成绩；强调2022年所取得的成绩有客观原因也有主观原因，其中党在各方面的绝对直接领导、国家集中统一管理是决定性因素。

阮富仲总书记强调了今后一段时间全军重点领导和工作任务方向的多项内容；指出要积极主动、灵活敏锐提高研究和预测能力，履行好向党和国家提供关于国防、军事的参谋工作与职责；提出适当且有效的措施来应对任何情况，避免陷入被动或意外状态。注重建言献策、灵活有效处理国际关系；从远从早预防战争和冲突风险；有效处理边界和海岛问题。

阮富仲总书记要求，全军要进一步认识和深入贯彻落实在新形势下的全民国防、人民战争和保卫祖国的主张路线；提高全军各级国家国防管理的效力和效率。提高军队综合素质和战斗力；严格保持战备状态与制度，捍卫空域、海域、边疆、内陆和网络空间。积极、主动、同步、全面、有效地实施国际一体化和国防外交，确保国家—民族的最高利益。

阮富仲总书记要求，特别注重建立在政治、思想、道德、组织、干部等方面真正廉洁坚强的军队党委；要把建设政治强军作为提高军队综合素质和战斗力的基础，为建设一支精锐、对祖国党国家和社会主义制度绝对忠诚、确保胜利完成任何任务的强大军队作出贡献。

阮富仲总书记表示相信本着团结、民主、革新、责任和决心的精神，中央军委、国防部和全军官兵一定能够出色完成任务，永远无愧于“胡伯伯部队”这个称号，值得党、国家和人民的信赖与爱戴。（完）