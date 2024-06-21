阮富仲总书记关于越南文化的新书首发

6月21日下午，越共中央宣教部、文化体育与旅游部、国家政治真理出版社联合举办阮富仲总书记《建设和发展先进的、充满民族特色的越南文化》一书首发式。

该书由中央宣教部牵头，并同文化体育与旅游部、国家政治真理出版社、共产主义杂志社、越南通讯社等有关单位联合编辑并出版。该书从2023年3月开始开展，在越南革命新闻日99周年（1925年6月21日～2024年6月21日）之际完成并公诸于众。

本书精选了阮富仲总书记关于建设和发展越南文化的92篇文章、演讲稿、访谈、书信等，其中最早的文章于1968年编写的。

书中的讲话稿和文章的内容体现了阮富仲总书记对建设、保护和传承具有传统和现代元素的越南文化，从而激发越南文化和越南人在国家建设和发展事业中的内生力的高度重视。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在新书首发仪式上发表讲话时表示，该书共900页，包括3个部分，含有阮富仲总书记关于建设和发展越南文化的92篇文章、重要讲话稿及珍贵图片。

第一部分：文化是民族的精髓，包括阮富仲总书记在贯彻落实越共十三大决议全国文化会议；中央委员会会议、全国思想文化工作会议、全国宣教工作会议等会议上发表的19份讲话稿和文章。

第二部分：全面同步发展，使文化真正成为国家可持续发展的内生力量、动力源泉，精选阮富仲总书记在文化领域的73篇讲话稿、文章和信函。

第三部分：从阮富仲总书记有关文化领域的论断到现实生活，精选了干部、党员和人民有关研究、学习、贯彻落实阮富仲总书记在全国文化会议上的主张政策和指示的32篇文章。（完）