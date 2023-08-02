阮富仲总书记关于国防战略的书籍：展现知识的高度、敏锐的创造性思维

《新形势下越南社会主义国家建设和捍卫事业中的军事路线和国防战略若干问题》一书汇集了越共中央总书记、中央军委书记阮富仲的39篇文章、讲话稿和采访稿。该书厚400多页，分三部分，是阮富仲总书记关于当前时期军事路线和国防战略指示的系统总结。

该书得到广大读者的欢迎，并认为该书展现出越南共产党最高领导人在新时期领导履行保卫祖国任务中的智慧高度、敏锐和创造性思维、一贯性思想。

越南人民军总参谋部军事历史研究院抗战历史处处长黎光谅大校表示，这是一部具有“国家大事”意义的作品，对于维护国家和平、稳定和发展具有决定性意义。

阮富仲总书记在总结党在民族解放和保卫祖国战争中领导军事和国防问题的经验教训的基础上在书中突出了越南军事战略的新认识、新思维和新形势下的今后国防任务方向。书中特别指出，军事和国防战略的最高要求是高瞻远瞩，牢牢捍卫祖国； 防止战争，维护国家发展和平稳定的环境；不许让国家在任何情况下处于“被动、意外”状态。

黎光谅表示，从上述重要问题来看，该书肯定是各级干部党员，特别是军队战略军官的重要“手册”之一。

前海防市鸿庞郡人民委员会办公厅主任、三级战伤退伍军人裴善认为，阮富仲总书记在书中的文章、讲话稿和采访稿均意在进一步加强党对军队各方面的绝对直接领导作用，补充和完善党对军队的领导机制。

裴善表示，无论在军事国防战略、路线还是新型军队建设方向等问题上，阮富仲总书记都要求党对军队的绝对直接领导。这两个领域密切相关、相辅相成。阮富仲总书记对党对军队直接全面领导的高度肯定，既具有战略性，又具有现实性。（完）

《新形势下越南社会主义国家建设和捍卫事业中的军事路线和国防战略若干问题》一书汇集了越共中央总书记、中央军委书记阮富仲的39篇文章、讲话稿和采访稿。该书厚400多页，分三部分，是阮富仲总书记关于当前时期军事路线和国防战略指示的系统总结。

该书得到广大读者的欢迎，并认为该书展现出越南共产党最高领导人在新时期领导履行保卫祖国任务中的智慧高度、敏锐和创造性思维、一贯性思想。

越南人民军总参谋部军事历史研究院抗战历史处处长黎光谅大校表示，这是一部具有“国家大事”意义的作品，对于维护国家和平、稳定和发展具有决定性意义。

阮富仲总书记在总结党在民族解放和保卫祖国战争中领导军事和国防问题的经验教训的基础上在书中突出了越南军事战略的新认识、新思维和新形势下的今后国防任务方向。书中特别指出，军事和国防战略的最高要求是高瞻远瞩，牢牢捍卫祖国； 防止战争，维护国家发展和平稳定的环境；不许让国家在任何情况下处于“被动、意外”状态。

黎光谅表示，从上述重要问题来看，该书肯定是各级干部党员，特别是军队战略军官的重要“手册”之一。

前海防市鸿庞郡人民委员会办公厅主任、三级战伤退伍军人裴善认为，阮富仲总书记在书中的文章、讲话稿和采访稿均意在进一步加强党对军队各方面的绝对直接领导作用，补充和完善党对军队的领导机制。

裴善表示，无论在军事国防战略、路线还是新型军队建设方向等问题上，阮富仲总书记都要求党对军队的绝对直接领导。这两个领域密切相关、相辅相成。阮富仲总书记对党对军队直接全面领导的高度肯定，既具有战略性，又具有现实性。（完）