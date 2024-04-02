阮富仲总书记关于人事讲话：建设廉洁坚强的领导班子

近日，越共中央总书记、越共十四大人事小组组长阮富仲在小组会议上发表题为《越共十四大人事准备工作中特别关注若干问题》的重要讲话，强调了在人事工作中，不许错过真正德才兼备、符合条件者，同时坚决挡住“带病”干部进入第十四届中央执行委员会。广大党员干部支持并认为，这一规定对于建设廉洁从严的领导班子是非常必要的。

河江省同文县龙鼓乡（越南语：xã Lũng Cú）党委书记江弥赛高度评价阮富仲总书记讲话中的指导性内容。江弥赛先生表示，阮富仲总书记在讲话中首先提到的一个非常重要的缺点是：政治思想不坚定；不坚持党的主张路线；有政治机会主义、权力野心、腐败、官僚主义、地方主义；缺乏政治观点，见对不护，见错不争等。

越南律师协会贫困人口和社区发展法律咨询中心主任何辉徐律师表示，越共中央总书记、越共十四大人事小组组长阮富仲的讲话内容既具有高度概括性，又非常详细、具体，并且易于在实践中应用。讲话毫不避讳，开门见山，例如阮富仲总书记强调： “我们现在的官员队伍虽大，但不强；不少地方同时存在干部过剩和干部短缺的情况；级别和部门之间的联系仍然有限。”

河江省同文县龙鼓乡弹烷村（越南语：thôn Thèn Ván）党支部书记武弥赫表示，党中央委员都是有威望的人，深受人民信赖，所以必须言行一致，发挥模范表率作用等。这是每一个党员必备的素质。因此，党中央委员必须以身作则，言出必行，言行一致；必须严格执行党的主张路线和国家政策法律。（完）