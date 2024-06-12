阮富仲总书记主持召开重要领导人会议

6月12日下午，越共中央总书记阮富仲、越南国家主席苏林、政府总理范明政、国会主席陈青敏在越共中央总部举行会议，评估2024年4月、5月形势、工作成果，并部署下一步重点任务。



越共中央总书记阮富仲主持会议。越共中央政治局委员、书记处常务书记梁强；越共中央委员、中央办公厅主任阮维玉参加会议。



会议上，主要领导人评估，两个月来，全党全国人民全军奋发努力，在经济社会发展、国防安全、国防建设、外交活动、党建和政治制度建设、干部工作、预防和打击腐败和消极现象等领域都取得了许多重要成果。



至于今后重点任务，主要领导人强调，当前和未来，世界形势变化复杂难测，受大国竞争激烈、冲突不断升级、气候变化、自然灾害、流行病等因素的影响，使得我们既面临机遇和优势，又面临许多困难和挑战。一次，各级各部门继续进一步弘扬团结一致的精神，协调与配合，指导有效落实各项任务，具体如下：

大力促进经济增长，巩固和维护宏观经济稳定，控制通货膨胀，确保经济基本平衡；着力解决生产经营困难。



重点做好指导各级党代会和党的十四大的准备工作；按计划重点完成党的十四大文件草案提交党中央第十次全体会议，审查补充各级干部规划，为各级党代会人事部署做好准备。继续做好预防和反腐败和反消极现象等工作，为巩固和增强人民对党、国家和政权的信任作出贡献。



保障国防安全、社会秩序安全。有效部署外事工作，加强同重要国家和伙伴关系，重点推动、周密组织国内外外事活动，维护国家和平、稳定环境，促进发展。



搞好干部工作，保护内部政治；推动打击斗争，有效处置敌对势力不良、虚假、破坏信息。做好群众动员和民族宗教工作，推进爱国竞赛运动，巩固民族大团结，挫败敌对势力的任何破坏阴谋。（完）