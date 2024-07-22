阮富仲总书记——新闻工作者和蔼可亲、知识精深的导师

连日来，国内外大众媒体和网站上密集报道阮富仲总书记洁白朴素的生活和令人印象深刻的政治生涯的文章、采访、诗句和生动图片。



各国领导人、外交官、专家学者和普通民众均对越南党、国家和人民这位恪尽职守、以身作则、为国为民的领导人以及国际友人的亲密兄弟、真诚朋友的逝世感到沉痛和惋惜。



对于有幸陪同报道阮富仲总书记活动的特派记者来说，与越南共产党党最高领导人的回忆及其深刻教训将永远铭记在他们心中且绵延在时代的脉络里。



自2006年9月至越共十三大结束后被越通社委派担任国会主席阮富仲、其后为越共中央总书记阮富仲特派记者的我值此2008年（戊子年）春节之际在他担任国会主席一年多后对他进行的首次春节采访记忆犹新。



简洁明了、清晰易懂却含义深刻的语言让我这个年轻记者清晰地理解并在文章中充分且准确地反映了越南最高国家权力机关、人民最高代表机构领导人的构想、心血、愿望和决心。当被问及“指导和调控工作中最有意义的事情是什么”时，时任越南国会主席阮富仲表示，“我想，我仍在人民当中，从人民中走出来，所以从老人、儿童、妇女等等我都尊重，而且认真倾听。实践经验、群众的意见、群众的感情都是源源不断的源泉，让我变得更加充实。我觉得自己所去的地方不多，还想来到更多的地方。但关键的是选择一条切实可行的道路，向人民学习，通过实践学习，如何让政策和法律不脱离生活。”而他最大的愿望就是“朝着提质增效、更好地实行民主制的方向推进国会的组织和运作方式改进和创新”。



《共产杂志》总编阮富仲在党的《理论杂志》创刊65周年暨《共产杂志》创刊40周年庆典上接收越共中央委员会赠送《共产杂志》的纪念锦旗。图自越通社



不管在国会主席还是总书记岗位上，他都花很多时间赴各地调研，来到贫困地区、少数民族地区，旨在更加了解实践情况、了解人民，从而出台合民意的正确政策。



对于我这个新闻工作者来说，他的分享也是今后的行动方针。实践证明，受到群众欢迎的优质文章，都是取之于生活、取之于实践、取之于人民的新闻作品。一个新闻工作者的成熟，也来自于谦虚好学与实事求是的精神。



曾在《学习杂志》，现为《共产杂志》工作近30年，作为博学敏锐的理论笔者和新闻工作者，阮富仲同志一向特别关注新闻工作，特别是特派记者小组，为他们完成任务创造便利条件。



在各场会议间隙，他通常在短暂休息时间内抽出几分钟用亲切诙谐的方式与记者小组交流。这也是总书记让我们明确要传达内容的方式。总书记的讲话或沟通方式始终简洁、逻辑严密、语言通俗易懂、易于记忆，方便记者报道，撰写文章，准确地向观众传达信息等。



连日来，越南全国各地人民纷纷以自己的方式向阮富仲总书记表达敬意和惋惜，亲切地称他为“人民心中的总司令”。回顾他穿着朴素，多年来使用同一辆公车，在党中央总部一间简陋的办公室工作，周围堆满了书籍，赴各地，从城市到农村、山区、海岛等地调研时与当地人民紧紧握手，脸上带着温柔的微笑等画面让人感动不已。



无论走到哪里，他朴实踏实、贴近群众的作风都给人们留下了深刻的印象。也许正是对人民的厚爱和尊重铸就了具有人文关怀但在反腐败、反消极中的“零容忍”、党建设和整顿工作中的坚定不移、毫不妥协的一位真正领导者。



仁厚但果断、平易近人但非常果断坚决，这种风格和性格也伴随着他在世界许多国家开展的外交活动中。当与各国元首并肩站在一起时，无论是多么强大的国家、在任何情况下，国家和民族利益永远是最终目标。全国同胞和国际友人对他——一位集智慧、人格和本领于一身的真正共产主义者的逝世感到非常悲痛。（完）