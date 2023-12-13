阮富仲与习近平共同会见越中青年和友好人士代表

12月13日下午，值中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛及中国高级代表团对越南进行国事访问之际，越中友好人士及青年代表见面会在河内举行。

中共中央总书记、国家主席习近平和夫人彭丽媛及中国高级代表团与越共中央总书记阮富仲和夫人吴氏敏及越南党、国家、祖国阵线、各部委和部分地方领导人一同出席活动。

见面会在友好、热烈的气氛中进行，近400名两国青年和友好人士参加。

两国友好人士和青年代表在见面会上分享了两国人民的深刻回忆和亲密感情，并承诺将竭尽全力为落实两党两国高层领导人关于筑牢“友谊基础”的共识做出贡献，进而为培育越中友谊贡献切实力量。

阮富仲发表讲话时为能够与习近平总书记、国家主席再次会面为越中友谊作出许多贡献的朋友和同志，与在越南争取民族独立时期为越南提供帮助的中国人士、知识分子、干部及其亲属再次相聚感到高兴和激动。

阮富仲强调，越中友谊有着诸多优良传统。两国人民在过去争取民族独立的斗争事业和当今社会主义建设事业中相互给予了宝贵的支持和帮助。阮富仲总书记强调，越南党、国家和人民始终重视、铭记和高度评价中国党、国家和人民对越南的大力支持。

阮富仲向越中两国青年和友好人士代表介绍此访成果，其中强调两党、两国一致同意进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体，致力于两国人民幸福，致力于人类和平与进步的事业的联合声明。

阮富仲对以青年和友好人士为核心的两国人民所给予的深厚感情和积极贡献给予好评。阮富仲相信并希望两国青年和友好人士继续本着胡志明主席的著名诗句“越中情谊深、同志加兄弟”为推动越中关系稳定、高效、可持续发展做出贡献。

习近平强调，越中情谊以人民为基础、以青年为未来；双方各种民间交流机制，包括文化交流、边境地方间交流机制将有助于加深两国之间的感情，在动荡变化的世界里共享未来并对人类的进步事业做出更多贡献。

习近平希望，青年将成为越中情谊继承者，各界友好人士特别是青年一代成为中越友好征程的领跑者，率先致力于人类的进步事业，共同为推动开放包容、和谐繁荣与发展的亚太地区长期稳定发展做出贡献等。（完）