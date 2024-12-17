阮和平：建设越南地区和国际金融中心 经济的助推剂

17日上午，政府常务副总理阮和平在政府总部主持召开开展越共中央政治局关于建设越南地区和国际金融中心的结论行动计划的会议。各部门领导、胡志明市和岘港两个地方领导出席。

据计划与投资部建设越南地区和国际金融中心行动计划（草案），国际金融中心将设在胡志明市，地区金融中心将设在岘港市。

会议上，各部门领导都对计划投资部的计划（草案）表示赞同，强调下决心有效、同步和全面开展越共中央政治局在第47号通知中已原则上同意的越南地区和国际金融中心建设方案。

胡志明市人民委员会主席潘文买和岘港市委书记阮文广表示，两个城市已经和正在为在当地建设金融中心做好各方面的准备，同时集中研究各政策机制，成立有关组织，确定关于基础设施的投资任务，制定人力资源培训计划等等。

阮和平在会议上发表讲话时强调，越南地区和国际金融中心建设具有十分重要的意义和作用，是一大政治决策之一，为新纪元，民族奋进新纪元做准备；创造新机制和资源，成为经济强劲发展的助推剂。阮和平要求要尽快、强有力、实质和有效地开展该工作。阮和平对成立金融中心跨部门指导委员会和胡志明市和岘港金融中心建设工作组的建议表示赞同。

阮和平认为，制定有关政策和机制特别重要，建议集中建设和完善关于金融中心的体制和政策，其中包括国会关于金融中心的决议草案，实施该决议是指细则等。同时，关注安排、调集资源来建设基础设施和发展金融中心，为金融中心管理和运营工作的人力资源做准备并进行培训等等。阮和平特别强调国内外人力资源准备工作。

阮和平还指出宣传和投资促进工作的重要性，有助于凝聚社会、各层级、行业和机关关于成立越南地区和国际金融中心的共识；在呼吁和吸引投资中大力开展越南地区和国际金融中心推广工作。（完）