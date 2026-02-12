阮和平副总理：国际金融中心建设中须聚焦三大基础设施支柱

越南国际金融中心（IFC）揭牌仪式在胡志明市举行之后，2月11日下午，越南常务副总理、IFC理事会主席阮和平与胡志明市及岘港市领导就国际金融中心建设进展举行工作会谈。

阮和平高度评价各部门、行业和地方，尤其是胡志明市的主动性，同时强调国际金融中心建设工作必须按照合理路线图有条不紊、审慎稳妥地推进。阮和平指出，近期，各部门、行业和地方已积极开展多项重要工作，为国际金融中心的建设奠定了政治和法律基础，从而增强了国际投资者和专业人士的信心。

阮和平特别强调，在国际金融中心建设过程中必须聚焦三大基础设施支柱。首先是法律基础设施。尽管目前已制定了多项规定和机制，但仍须研究补充有关支付、许可审批、交易监管及市场开放等方面的规定，确保与国际惯例相衔接。

其二是数字基础设施。金融中心必须具备现代化技术体系，确保全球互联互通、支付安全以及数据整理做到高效且准确。国际互联互通能力正是衡量金融中心信誉与竞争力的关键因素。

其三是管理与人力资源基础设施。金融管理干部、专家及和人才队伍必须具备较高专业水平，以满足按照国际标准运营金融中心的要求。

因此，阮和平要求胡志明市与岘港市继续研究借鉴新加坡、中国香港以及阿联酋迪拜等全球主要金融中心的经验，从而主动提出符合越南实际情况的机制和政策建议。

在汇报岘港市国际金融中心建设进展时，岘港市人民委员会常务副主席、中心运营机构主席胡崎明表示，2026年第二季度，位于第二号软件园区的一栋20层大楼将建成并投入运营，为岘港市国际金融中心的运营提供服务。与此同时，重点推进服务于半导体芯片与工智能研发的计算基础设施、数字基础设施和云计算基础设施，为未来开展现代金融活动奠定基础。

今后，岘港市将研究并设立至少2至3个专业交易平台，包括在“沙盒”（sandbox）框架下建设数字资产交易所和资产代币化交易平台，为岘港、中部地区乃至全国的巨额基础设施项目筹集资金。与此同时，岘港市还将形成碳信用交易试点平台，引导投资资金流向国内可持续发展项目等。

另一方面，胡志明市国际金融中心（VIFC-HCM）主席张明辉武透露，至2030年总体战略明确将VIFC-HCM打造成为连接越南与全球金融机构及资本来源的重要平台，其竞争优势在于制度质量、创新能力和互联互通水平，而不仅仅依赖规模。

VIFC-HCM的发展战略以“差异化思维、差异化行动”实施，采用沙盒法律框架、先进技术以及多层次开放市场模式。中心将围绕四大战略支柱发展，即航空金融、数字金融与金融科技（FinTech）、航运金融，以及与全球金融机构对接的国际银行体系。

张明辉武强调，对于国际金融中心信息技术系统投资计划，目前运营机构正同步推进五大核心基础设施领域建设，旨在打造一个现代透明的金融生态体系，从而吸引并为投资者参与金融中心铺平道路等。（完）