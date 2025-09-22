阮和平副总理：为建设国际金融中心打造宽松的法律走廊和具有吸引力的优惠政策

为落实第222号决议，越南政府总理于2025年8月1日签发了第1646/QĐ-TTg号决定，成立越南国际金融中心指导委员会。指导委员会已颁布行动计划，责成各部委起草8部法案。



这些法令包括：关于在胡志明市和岘港市设立国际金融中心的规定；国际金融中心的金融政策；银行设立与经营许可、外汇管理、反洗钱、反恐融资、防止大规模杀伤性武器扩散融资的规定；进出口政策、商品和服务分销、交易所和交易平台政策；劳动、就业和社会保障政策；土地、建设与环境政策；关于国际金融中心仲裁中心及法律适用和争端解决的规定；居留、出入境管理政策等法令。



会上，各部委领导详细汇报了各项法令草案的起草进度与内容。阮和平对各部委积极主动落实政府行动计划、中央政治局结论和国会决议表示赞赏，但认为部分内容仍滞后，需要加快进度。



阮和平认为，尽管法令草案已基本完成，但仍需调整、完善，必须贯彻中央政治局指示精神，确保法律框架宽松、透明，具有吸引力且符合国际惯例，满足投资者需求。他要求各部委充分吸收意见，完善草案文件，递交政府办公厅审定，并征求有关副总理意见。



在征求意见后，政府将召开专题会议，讨论并统一草案内容，力争在2025年10月上半月颁布这些法令。（完）

越通社