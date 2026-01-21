阮仲义大将：将越共十四大精神转化为具体行动

阮仲义表示，历次大会都具有重要意义，但越共十四大是一次重大的、非常特殊的政治事件。本次大会我们不仅评估十三大决议五年执行情况，而且还评估40年革新事业的执行情况。正如苏林总书记所说：这是我们跨入一个新纪元——我们民族发展的纪元，致力于实现和平、独立、民主、富强、繁荣、文明和幸福的目标的历史时刻。



本次大会也为越南实现人民群众的渴愿和胡志明主席在其遗嘱中的最终期望，即实现国家和平、统一、独立、繁荣昌盛，与世界强国比肩奠定基础。苏林总书记在大会开幕式上传达的信息展现了一种坚定的信念，同时也是新的渴望，是行动的突破。大会传递了“团结 - 民主 - 纪律 - 突破 - 发展”精神的信息。



大会文件起草方法也展现出非常重要的革新精神，其中科学地将政治报告、经济社会报告和党建总结报告三个文件汇总成一个中心报告。报告不仅是号召，更具备高度的行动性和可行性，旨在增进党内团结、凝聚人民共识，以实现各项目标，特别是那些具有战略突破性的目标。



阮仲义表示，越共十四大文件在论及祖国保卫任务、军队乃至武装力量建设方面，讨论了许多重大观点，包括确保党对军队在一切方面的绝对、直接领导，建设革命化、正规化、精锐化、现代化的军队以及将军队党委建设成为强大、廉洁、典范的党委等的观点。



阮仲义大将接受记者的采访。图自越通社

与此同时，大会文件中进一步肯定了军队在新纪元的职能，即作战职能、工作职能和生产劳动职能。



阮仲义谈到新闻机构在越共十四大宣传工作的作用时表示，中央各部委、行业，特别是越共中央宣教与民运部，文化体育与旅游部和各职能机关，特别是各新闻媒体机构，准备得极其主动、全面且有章有法，从而吸引了广大人民群众各阶层的关注。



阮仲义指出，本次大会的宣传工作内容全面、丰富，涉及40年革新事业的成就，越共十三大任期的成果以及越南社会主义共和国成立80周年的纪念活动。



与此同时，新闻机构将越共十四大的宣传工作内容与中央政治局具有革命性、战略突破性的各项决议和决策结合起来。总体内容肯定了越南人民群众在党的领导下40年来取得具有历史意义的巨大成就，特别是十三大任期内，在机遇与挑战并存的情况下，越南取得的非常重要、全面、具有突破性的成就。（完）