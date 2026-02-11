长沙群岛上军民共迎新春新春

值此2026丙午年春节之际，海军第四区司令部组织开展了一系列富有意义的活动，旨在关照和保障正在长沙群岛执行任务的官兵以及居民的物质与精神生活。各项活动广泛深入展开，营造了欢乐、振奋的节日氛围，帮助在海疆前线各力量坚定信心，出色完成任务。



军民情深的春节



在金兰军事基地都市区，许多正在长沙群岛工作的官兵家属生活的地方，今年的春节因一系列丰富多彩的文化艺术活动而显得格外特别。“包青粽比赛”“传统春节摊位展示”等活动，以及重头戏艺术晚会“2026春色之夜”吸引了大量军民参与。春节系列节目不仅是文化交流的平台，更成为连接陆地与海岛、稳固后方与日夜守护主权的海军战士之间情感的纽带。



在“2026春色”艺术之夜中，民众与海军官兵共同欣赏了专为海军战士打造的文艺演出，拉近了陆地与海岛、后方与日夜守护祖国海洋与岛屿主权的海军战士之间的距离。



与此同时，海军第四区还向在庆和省、得乐省就地过年的外地军人家庭发放春节礼物，包括因自然灾害、风暴洪水而生活困难的居民，优抚家庭、革命战争时期有功人员，生活困难的军人，正在长沙特区各岛直接执行任务的军人家属，努力克服困难、奋发学习的学生。



海军第四区副政委阮友明大校强调，“携手守海迎新春、军民情深过大年”系列活动是本区各单位具有特色的春节项目，通过这些活动，有助于弘扬民族文化传统，建设健康的文化环境，并进一步增强军队内部的团结情谊。

农历腊月二十三，岛上官兵开展走访慰问活动。图为：官兵们向正在海上长期作业的嘉莱省 BĐ 98847 TS 号渔船上的渔民们赠送生活必需品。越通社发

远洋捕捞渔民的坚实依靠



在长沙特区各岛上，除训练和战备任务外，对渔民的春节关怀工作也同样受到重视。农历腊月二十三，岛上的官兵前往慰问并向正在海上长期作业的嘉莱省BĐ 98847 TS号渔船赠送生活必需品。



长沙岛政治员陈辉凤中校表示，这些礼品包括粮食、食品、药品和国旗，虽然物质价值不高，却是及时而温暖的精神鼓励，帮助渔民在传统春节期间安心守海。海军力量对渔民的支持不分昼夜、持续不断，这既是一种责任，也体现了海上军人与渔民之间血脉相连的深厚情感。



船长高文浊（嘉莱省怀仁东坊人）分享道：“这次出海跨越春节，船员们要在茫茫大海中过年。长沙军民的关心与支持让我们倍感温暖，也增添了继续远洋作业的动力。”



在大海之中，一份份温暖的春节礼物与真挚的问候，成为进一步巩固军民鱼水情深的桥梁。在长沙的风浪中，2026丙午春节的气息清晰地展现在战士的笑容与渔民的坚定信心之中。党、国家和军队的全面关怀，正是长沙特区军民克服困难、坚定捍卫祖国神圣海洋与岛屿主权的坚强依靠。（完）