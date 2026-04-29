长沙博物馆：向保卫国家主权的历代先辈致敬

长沙博物馆坐落于庆和省甘林乡（紧邻现有的鬼鹿角礁战士纪念区）。项目规模总面积约17100平方米，总投资额为2997亿越盾。投资资金全部由Vinhomes股份公司赞助。



长沙博物馆的建筑设计方案通过竞赛选拔，此前已获得庆和省人民委员会批准，其核心象征为“和平之帆”。



项目竣工后，Vinhomes 股份公司将根据规定将其全部移交给庆和省人民委员会（或指定单位）进行管理与运营。该项目预计将于2028年第一季度完工。



庆和省人民委员会主席阮越雄表示，长沙博物馆的动工不仅标志着一项工程的开始，还体现了对先辈的牺牲的衷心致敬。



长沙博物馆管内布置效果图。图自越通社

项目建成后，该博物馆将成为一个“红色地址”，用于保护和展示有关长沙群岛的实物及资料，同时缅怀为捍卫越南领土主权做出贡献的历代先辈。此外，博物馆还将成为一个独特的文化历史亮点，助力吸引游客并推动当地经济社会发展，成为全国人民心系家乡海岛时的共同骄傲。



庆和省政府承诺将始终与投资者同行并紧密配合，及时解决困难和障碍，为项目快速、高效、按时推进创造有利条件。



长沙特区人民委员会主席范清廉表示，长沙博物馆的动工仪式恰逢长沙解放51周年纪念之际举行。对于正在长沙群岛各岛屿上工作和生活的全体干部、战士及居民来说，这具有极其神圣且令人激动的意义。



长沙博物馆不仅是保存有关战斗历程和捍卫神圣海岛主权珍贵资料、文献的场所，更生动地展现了全国人民对祖国这一“浪尖风口”之地的深情厚谊。这将成为巨大的精神鼓舞，激励地方政府圆满完成任务，不辜负前辈们的默默奉献，以及全国人民对长沙特区的信任与厚爱。（完）