铺黄外围植物园：热带植物的“活博物馆”

乂安省葵合乡铺黄（Pù Huống）自然保护区外围植物园于2002年成立，被誉为热带植物的“活态博物馆”。这里不仅是科研与培训基地，还助力优化生态环境，增强社会各界对森林、环境以及生物多样性的保护意识。来到铺黄外围植物园时，游客们将会亲眼见证热带植物的多样性，尽情地探索大自然的魅力。

一踏入铺黄外围植物园，最直观的感受就是那种弥漫在空气中的清凉感。尽管正值正午的炎热时光，园内的空气仍异常凉爽、清新。昆虫的鸣叫声与远近鸟鸣交织在一起，奏响着和谐美妙的自然旋律，令人心旷神怡。

记者们沿着芒果科、豆科、木兰科、番樟科等植物区发现了格木（Erythrophleum ford）、盾柱木（Peltophorum）、望天树（Parashorea chinensis）、番樟（Cinnamomum camphora）等许多珍贵的植物品种。越往园里深处走，就会发现越多树干粗大，树干两个人一起才能围住的古老树木。

在树荫下，许多珍贵药用植物的种植模式得以实施，既保护基因资源，又为可持续开发开辟了新途径。由于适宜的生态环境和气候，许多藤本植物和野生兰花依附在古树的树干上，生长旺盛，交织成一层层绿色的景观。位于植物园深处的是北中部和全国特有的热带植物群落，它们的树冠紧密交织，茂密生长，共同描绘出一幅丰富多彩、充满活力的生物多样性画面。

铺黄自然保护区管理委员会科技与国际合作处处长陈德龙表示，经过20多年的发展，目前铺黄外围植物园的面积已接近11公顷，划分为9个分区，旨在保护珍稀植物物种、本土植物和具有高经济价值的树种基因资源。至今，植物已种植了超过120种本土树种，其中包括许多珍稀树种，形成了一个个茂密的森林区。

往深处走便可来到冷溪（khe Lạnh）。冷溪的水源全年清澈，水温清凉。结合植物园外的自然景观，此地在不久的将来有望成为一个深受欢迎的观景胜地。

铺黄外围植物园旁边是铺黄自然保护区博物馆。这里保存了大约150件动物标本（包括鱼类、两栖类、爬行动物、哺乳动物和昆虫），展示超过500件植物标本（格木、望天树、长叶竹柏等）。

从2023年起，博物馆采用了自然与文化开放博物馆的模式，既服务科学研究工作，也满足人民参观和体验的需求。因此，游客来到铺黄外围植物园时，将有机会探索生动的展示空间，更深入地了解铺黄原始生态环境，从而增强自然保护意识并形成绿色生活方式。

据专家评估，铺黄外围植物园在乂安省乃至越南生物多样性保护体系中占据着非常重要的地位，是植物资源的保护、研究与可持续发展的科技基础，为特种用途林生态系统的管理、保护和恢复提供实际工具。

铺黄自然保护区管理委员会主任武明山表示，该单位正在制定外围植物园的生态旅游发展提案，旨在与区域内旅游景点建立联动。目标是将浦黄自然保护区打造成为学生、专家和科学家的参观、学习和研究基地，同时也将其发展成为省内外游客探索乂安西部的具有吸引力的生态旅游目的地。

根据既定的发展方向与战略，铺黄外围植物园将逐步确立其作为热带植物“活态博物馆”的角色，成为全国保存和保护珍贵植物基因资源的重要基地。（完）