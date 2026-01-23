银行生物识别技术：具体落实国家数字化转型主张的举措

战略突破

尽管得到大多数民众的共识与期待，但关于数据安全和隐私权的担忧依然存在。正因如此，生物识别技术不仅是一项技术进步，更是衡量国家数字时代治理能力和公民意识的标尺。当我党确定科学技术和创新创造是国家发展动力时，掌握和应用生物识别技术必须与保障人民的信任、安全和利益并重。



在这一进程中，银行业的数字化转型不仅停留在流程数字化或基础设施升级，更扩展到构建数字数据生态系统和全面的数字身份识别。从宏观层面看，生物识别技术不仅是技术认证工具，更是现代国家治理的支柱。



党的指导思想在关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议中得以清晰体现。生物识别技术正是这些目标在金融领域的具体体现；它不仅是科技进步的表现，更是越南银行业政治定力的生动展现。



据越南银行业协会副主席兼秘书长阮国雄博士表示，生物识别认证有助于保护用户权益。当每位公民的信息被精准识别后，信贷发放、反洗钱、税务管理和社会保障都将基于真实数据，欺诈、不当牟利或“特殊利益集团”将无处遁形。

将技术与职业道德相结合

置于国有企业党的建设总体布局中，银行业应用生物识别技术更是从“指令化管理”向“信任和数据驱动管理”的转变。依托生物识别技术基础，所有流程、行为和决策都将实现数字化，并由数据佐证。



因此，生物识别技术不仅是客户管理技术，更是检视公务道德的明镜，有助于每位银行干部在透明、准确、公平的环境中自我锤炼。



响应这一精神，越南外贸股份商业银行（Vietcombank）是率先在越南金融体系中同步部署数字化解决方案和生物识别认证的银行之一，为推动国家数字化转型方针在社会生活中变为现实贡献力量。