金瓯石油肥料股份公司向美国出口首批4万吨肥料

越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下的金瓯石油肥料股份公司（PVCFC，股票代码 DCM）近期成功向美国出口首批 4 万吨肥料。美国是全球最大、要求最高的化肥进口市场之一。

成功打入该市场被视为 PVCFC 国际市场发展路线图中的重要里程碑。在技术、环保及溯源要求日益收紧的背景下，此举不仅开启了进入大规模消费市场的机遇，更进一步彰显了越南企业产品的信誉与质量。

2026年第一季度，PVCFC的出口活动持续保持令人印象深刻的增长势头，出口量达15万吨，同比增长25%。其中，该公司继续向澳大利亚等高端市场出口产品，产量超过 3.2万吨。特别是今年2月份向美国出口的首批4万吨肥料，标志着该公司国际市场扩展战略迈出了新步伐，证明了其产品的国际标准竞争力和质量。

2026年，PVCFC 将进出口活动确定为重要增长支柱之一，有利于拓展市场空间并优化价值链效率。在巩固柬埔寨等传统市场的同时，公司重点转向澳大利亚、新西兰及美国等对产品质量要求严格但能接受更高价格的市场。

为提升出口竞争力，PVCFC 预计将成立进出口专门分公司或子公司，以提高在国际贸易谈判、签约及风险管理中的灵活性；继续寻求降低生产成本的方案，优化物流和财务成本，以提升利润空间；紧盯国际局势，灵活利用中国限制肥料出口政策及全球供应波动带来的机遇。（完）