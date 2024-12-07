金瓯省挖掘潜力增强旅游吸引力

金瓯省是九龙江三角洲地区拥有众多生态旅游和社区旅游优势的地方之一。包括金瓯角国家公园、乌明下国家公园以及西海岸防护林区的金瓯世界生物圈保护区既具备巨大的经济潜力，又提供了优美的自然环境，为游客带来丰富多样的生态旅游体验。

金瓯省文化体育与旅游厅厅长陈孝雄表示，目前该省共有超过30个生态旅游和社区旅游景点正在运营，旅游产品日益丰富，代表性景点包括：金瓯角国家旅游区、开龙旅游区、玉显鸟园、金瓯市鸟园以及金瓯生态旅游区等。

金瓯省人民委员会副主席阮明伦表示，该省充分利用其作为越南最南端的地理优势，积极打造并提升金瓯旅游品牌，确立“越南南端——探索——环保——连接”为发展定位。其中，金瓯角国家旅游区是生态旅游中心之一，以特色红树林体验著称，同时也是九龙江三角洲旅游线路中的重要目的地。

金瓯省正在以可持续、专业化和现代化为发展旅游业方向，注重保护和弘扬文化与历史价值，将旅游业打造为重要经济产业。2024年，金瓯省旅游业有望实现显著进步，旅游景区和景点的服务质量进一步提升，预计全年游客接待量将超过215万人次，旅游总收入约达3万亿越盾，同比增长5.9%。

加强连接推动历史文化旅游发展

金瓯省将发展旅游业的重点放在自身优势上，力求在九龙江三角洲旅游业整体发展中体现差异化特色。除生态旅游产品外，该省还积极开发与推广以历史遗迹和文化为核心的旅游产品，充分挖掘这一富有传统文化和多民族社区特色的潜力。

阮明伦副主席表示，目前从金瓯市出发，经乌明下国家公园、银石（Hòn Đá Bạc）遗迹、督江镇（Sông Đốc）遗迹、市祥潭（Thị Tường）到金瓯角的旅游线路已成为多个旅行社推荐的重要线路之一。

陈文时县人民委员会主席阮世周表示，该县正加大宣传力度，吸引投资，完善基础设施，为发展与历史文化遗迹以及传统手工业相结合的生态旅游创造有利条件。

时平县是金瓯省富有发展历史文化旅游潜力的地方之一。该县拥有14处国家级和省级历史文化遗迹，以及一项国家级非物质文化遗产。时平县人民委员会副主席陈明仁表示，该县正积极推动生态旅游与历史文化遗迹的连接，并计划到2025年形成至少5条旅游线路，吸引约5万游客。

总之，金瓯省旅游发展潜力巨大，可为国内外游客提供丰富的探索和体验机会。（完）