金瓯省实现三大突破口 增加招商引资优势

金瓯是九龙江三角洲地区重点经济省市之一。该省正大力开展多项措施来增加招商引资竞争优势。

金瓯省为了实现所提出的目标，该省正集中三大突破口，为推进行政改革，提高经济竞争力；提高人力资源质量；动员各种资源投资建设高效基础设施系统。其中，该省优先投资建设交通基础设施，尤其是具有连接性工程和项目，为推动经济的发展注入动力。

近期，金瓯省交通基础设施投资建设工作已经出现了积极的变化，投资兴建了许多新工程。截至目前，该省全部乡镇已拥有通往中心的公路，82个乡镇中的50个达到新农村建设中的交通指标。

据金瓯省计划与投资厅厅长阮德圣的报告，该省正大力推进和动员资金来投资建设同步、高效的基础设施系统，优先投资建设各条高速公路，如芹苴-金瓯高速公路、金瓯机场小区、金瓯市至角地高速公路等。与此同时，该省还按照法律规定集中开展各项投资优惠政策。

阮德圣还表示，在各项目开展过程中，金瓯省一直同投资者并肩同行，为他们创造一切便利条件，特别是在职业技能培训、技术转让、法律支持、贸易促进、信贷等方面。

2021年，尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，金瓯省已吸引37个投资项目。从2022年至今，金瓯省新签项目7个，注册资金约1.055万亿越盾。截至目前，正在该省开展的投资项目433个，注册资金约141.290万亿越盾，主要集中水产养殖和加工、清洁能源、木材加工和生态旅游等领域。

今后，金瓯省将继续推进营商投资环境改革，行政改革，建设和发展电子政务，走向数字政务，数字经济和数字社会，通过公私伙伴形式动员和使用贷款和私人资金来发展基础设施，发展优势产业和主动应对气候变化等。（完）