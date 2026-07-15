重视少数民族地区教育质量和人民保健工作

7月13日下午，由国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的代表团赴金瓯省，就该地区少数民族地区教育和卫生特殊机制政策的落实情况进行了考察和工作。



金瓯省民族与宗教厅领导报告显示，在实施行政单位和两级地方政府机构调整后，金瓯省现有64个乡级行政单位。全省有12个少数民族乡；165个少数民族村、组。截至2025年底的核查结果显示，全省尚有少数民族贫困户550户，占少数民族总户数的2.05%；少数民族近贫户850户，占3.17%。总体来看，少数民族地区贫困户和近贫户比例持续下降；人民群众的物质和精神生活逐步改善。



近年来，通过各项国家目标计划以及中央和地方各计划项目，少数民族地区经济社会基础设施，特别是交通、电力、生活用水、学校、医疗机构和必要基础设施得到重视投入。至今，100%的少数民族乡已实现汽车道路通至乡中心并完成铺装或水泥化；99%以上的农户使用国家电网电力，90%以上的农户使用卫生用水。



在工作会上，各代表和代表团集中讨论和评估了国会于2025年颁布的各项重大政策的实施成果，包括：关于若干特殊机制和政策以突破性推进人民保健和健康照顾工作的第261/2025/QH15号决议；关于免除和补助学前教育儿童及中小学生学费的第217/2025/QH15号决议；关于若干特殊、卓越机制和政策以突破性发展教育培训的第248/2025/QH15号决议。



国会民族委员会主席林文敏代表工作团明确指出，教育和卫生被我们党确定为全面发展越南人战略的重要支柱。为将党的主张制度化，国会已颁布多项关于特殊、卓越机制和政策以突破性发展教育培训的决议；关于特殊机制和政策以突破性推进人民保健和健康照顾工作的决议。这些是具有重要意义的决议，影响范围广泛，直接关系到人民群众，特别是少数民族地区和经济社会困难地区。



国会民族委员会领导认为，合并后，金瓯省被评估为拥有诸多潜力和优势，可以开启新的发展空间，具备新的实力和地位。

金瓯省委书记阮湖海发表讲话。图自越通社

金瓯省委书记阮湖海代表省领导接受了国会民族委员会工作团提出的意见、建议和指出的问题。今后，该省将继续贯彻和认真落实党的主张、国家的政策和法律；集中指导有效落实国会各项决议、各国家目标计划及针对少数民族地区的各项政策；其中注重提高教育质量、人民保健工作、人力资源开发、保障社会民生，并逐步提高少数民族同胞的物质和精神生活水平。（完）