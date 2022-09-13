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重寻昔日庯宪商港的热闹景象
全省共有1802个遗迹，其中有两个国家级特殊遗迹、三个国家宝物、172个国家级遗迹、2050个省级遗迹和遗迹群。
此外，兴安省还拥有与越南“四不死”信仰有关的特殊遗迹群。除了丰富多样且保存较为完整的遗迹系统之外，兴安省农业旅游还拥有巨大潜力。
然而，兴安尚未克服的弱点之一是旅游基础设施和专业旅游劳动力的缺乏和薄弱，这是企业最需要的，尤其是在因Covid-19疫情爆发的背景下，越来越多的人在国内旅游，和现在游客的要求比以前越来越高了。
正因为如此，至今兴安省仍未实现强劲突破，就像昔日庯宪商港现在只是一个鲜为人知的名字一样。
据兴安省旅游促进中心的报告显示，2015-2019年阶段该省旅游业平均增长速度仅达10-15%。2019年，兴安省接待游客人数约100万人次，旅游收入超过2200亿美元。在100万名游客中仅有2万名国际游客，旅游发展潜力尚未得到充分挖掘。
许多旅游企业、旅行社已为推动兴安省旅游业更加强劲发展建言献策。
部分企业认为，目前，兴安省缺乏重点旅游产品。越南Travelogy旅游公司总经理武文宣表示，在多和寺已向游客介绍军鼓曲，但并没有让游客体验到最有趣的部分 – 打鼓。农业旅游产品也不太丰富。
其他旅游公司代表吴国荣先生认为，兴安省缺乏住宿服务和娱乐服务。信息的缺乏也是兴安省需要克服的不足之处。该省一家旅游公司代表陈文孟认为，兴安省应构建旅游门户网站，向游客和其他旅行单位提供关于旅游景点、美食、出行、传统文艺活动等方面的详细信息。
凭借现有的交通和基础设施的优势，加上绿色旅游和信仰旅游的发展能力，兴安省若能有效挖掘就可成为不仅河内市和海防市游客，而且其他临近省份游客喜爱的周末旅游目的地。（完）