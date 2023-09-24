遵守标准和质量促进越南水果出口

这是专家们在由联合国工业发展组织（UNIDO）与越南有关部门于9月11日在胡志明市联合举行的“提高遵守标准和质量的能力以促进越南水果出口”研讨会上所提出的内容。



越南农业与农村发展部植物保护局副局长黎文舌表示，水果是越南主要农产品出口的产品之一，占农产品出口额的很大比重。近5年来，越南水果出口额年均增长率达10-15%左右。每年，新鲜果蔬出口量约达3.3至近400万吨（约占总产量的30%）。主要进口市场系中国，其次是美国、日本、韩国和欧盟等。



从出口产品结构来看，火龙果、芒果、菠萝蜜、香蕉是出口量最大的四种水果，约占新鲜果蔬出口量的85%。从出口额来看，榴莲是新鲜水果中出口额最大的产品（2023年前7个月约11亿美元，预计全年将达17亿美元）。



黎文舌指出，加强谈判开放市场有助于增加产量、产品多样性和出口市场，使越南成为东南亚和世界主要水果出口国之一。



然而，水果出口仍面临技术壁垒、有害生物波动、植物检疫措施要求、国际竞争、市场依赖等诸多困难和挑战。因此，不遵守标准的情况呈现增加趋势。



联合国工业发展组织质量和标准项目项目主任Bahramalian Nima先生表示，越南需要加强评估技术以及安全卫生控制能力；加强国家食品安全监测体系。同时，要提高公务员和农民的质量控制能力等。（完）