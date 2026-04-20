遮罗族祭稻神仪式被列入国家级非物质文化遗产名录

4月19日，同奈省文化、体育与旅游厅举行了遮罗族祭稻神仪式（Sayangva）国家级非物质文化遗产名录公布仪式。同奈省目前是全国遮罗族同胞居住最为集中的地方。



祭稻神仪式是同奈省遮罗族同胞最重要的传统节日。这是一个充满农业信仰色彩的节庆，体现了对天地、神灵、尤其是稻神的感恩之心，祈求风调雨顺、五谷丰登、生活温饱。



同奈省文化、体育与旅游厅副厅长阮克永认为，祭稻神仪式被列为国家级非物质文化遗产只是一个开始。更重要的是，要有责任有效地、可持续地保护和弘扬这一遗产的价值。



省文化、体育与旅游厅领导建议各地方主动制定符合实际情况的遗产保护和弘扬计划；将遗产保护与旅游发展相结合，为民众创造可持续的生计。要组织好各项节庆活动，确保维护传统特色，避免遗产价值发生变形。



对于遮罗族社群而言，要继续按照民族优良传统每年举办祭稻神仪式。村寨长老、艺人们需要积极向年轻一代传授相关知识、技能和仪式，为可持续保护遗产做出贡献。（完）





据越南统计局2019年的调查结果，遮罗族人口超过2.95万人，居住在全国多个地方。其中，同奈省人数最多，约1.6万人。 在同奈省，遮罗族被视为四个原住民族群之一。同奈省的遮罗族同胞目前主要居住在平禄、保荣、隆庆、春禄、春富、罗牙、富理等乡坊。