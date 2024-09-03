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遗泽番石榴—河内市农民致富的农作物
遗泽乡农民主要种植台湾番石榴。这种番石榴易种，外观美，质量好，特别是病虫害少。
近期，遗泽服务合作社各农户都从传统耕种转向采用VietGAP标准和将科技应用于生产，生产出优质产品和保护环境。特别是，种植番石榴的农户已把握番石榴反季节生产技术，生产出的产品高价出售。目前，这里农户已将科技应用于生产，一年四季都能生产番石榴。
阮友光分享说，为了让番石榴开花，各番石榴园主需把握每个阶段施肥、修剪技术。在约两个月修剪后，番石榴将长出花苞。自开花至结果和收获需5至6个月。这时间，园主将向番石榴树补充营养，以拥有果实大、脆甜的番石榴。
阮友光还分享了种植反季节番石榴的经验。他说，每年4月，在番石榴树长幼果时，种植者将摘掉一切幼果，其后修剪树枝，集中培育树根。约7月和8月，种植者将剪去顶芽，刺激番石榴树开花结果。
遗泽番石榴种植农户范文雄表示，番石榴种植不难，但需注意病虫害时期。在番石榴仍幼小时，使用泡沫袋包裹番石榴，既避免虫害，又保护果子外观。
特别，2021年底，遗泽番石榴被评为城市“一乡一品”产品并评级为四星级产品。
遗泽乡许多农户靠种植番石榴脱贫致富，年均收入达数十亿越盾。因在生产过程中注重产品安全卫生，遗泽服务合作社番石榴产品主要在市内和周边一些省市超市、安全蔬菜店销售，每月销量约40吨，未含在传统市场销售的数量。
多年来，遗泽番石榴出售价格稳定，为每公斤2万越盾，经济效益高于其他农作物。（完）