逾4000名国际专家齐聚河内 共话口腔医疗新方向

2026年第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会（APDC – HAIDEC 2026）于5月12日晚在河内正式开幕。会议由越南口腔医学协会与亚太牙科联盟（APDF）、河内中央口腔医院以及世界牙科联盟（FDI）联合主办。这是亚太牙科大会首次在越南举办，吸引来自国内外的4000多名专家、科学家和牙科医生等一同与会。



上述活动于2026年5月12日至14日在河内东英乡东会的VinPalace会议中心举行。



越南卫生部常务副部长武孟河表示，越南承办第47届亚太牙科大会暨第二届河内国际口腔科学会议与展览会，充分体现了亚太及国际牙科界对越南专业能力、融入国际能力及其在口腔护理领域中日益重要作用的认可和信任。



武孟河强调，会议是一项具有重要意义的国际学术论坛，为管理者、专家、科学家和牙科医生进行学术交流，更新科技进展，互换实践经验，扩大国际合作，提升全民口腔护理质量创造良好平台。



武孟河指出，多年来，越南党、国家及卫生部始终重视人民的健康护理与提升工作，其中口腔健康是重要的组成部分，与全民的整体健康及生活质量密切相关。



第二届河内国际口腔科学会议与展览会参观者。图自越通社

卫生部明确，口腔健康护理工作须继续朝着以预防为基础、以初级护理为重点、以专科治疗为突破口方向扎实推进；确保人民能够平等、安全、高效、优质地获得口腔医疗服务。



越南口腔医协会继续重点加强口腔疾病预防工作，尤其是学生、老年人及弱势群体的口腔护理工作。同时，提高口腔医疗行业人力资源质量，持续加强培训工作，更新先进技术，加快数字化转型步伐，将新技术、人工智能及数字化牙科技术应用于诊疗和培训工作中，加强国际合作，主动深度融入地区与国际牙科领域等。



会议议程包括关于牙科移植、牙齿矫正和美容修复的3场专题报告。正式议程共有近80场专题报告、科学研究和临床更新，由来自近20个国家和地区的60多位专家主讲。E-Poster科学论坛介绍来自多个国家的口腔科医生团队的18项研究成果。



会议框架内还设有国际牙科展览会，来自跨国集团和企业共设近400个展位，介绍牙科设备、技术及材料。



此前，亚太牙科联盟的相关会议于5月8日至11日举行。



据世界卫生组织统计数据显示，全球约有35亿人患有口腔疾病。这使得口腔疾病成为目前最普遍的非传染性疾病。



在越南，超过90%的人口曾在不同程度上患有口腔疾病。（完）