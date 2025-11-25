新闻
逾2.08万亿越盾善款快速汇集 支援洪灾地区
自10月至今，越南全国34个省市的祖国阵线委员会已发起多项捐助活动，将资源直接转送至受灾地方。根据11月24日的统计，各级祖国阵线系统已动员超过3.2万亿越盾用于支援受洪涝灾害影响的群众。
中央救援动员委员会已通过该委员会和23个省市的祖国阵线委员会银行账户，分9批次拨付6781.82亿越盾（占募捐活动已到位资金的71.7%）。具体分配情况如下：太原省451.2亿越南盾；北宁省200.62亿越南盾；谅山省305亿越南盾；高平省350亿越南盾；宣光省350亿越南盾；老街省250亿越南盾；山罗省150亿越南盾；奠边省50亿越南盾；富寿省200亿越南盾；海防市100亿越南盾；兴安省100亿越南盾；宁平省255亿越南盾；清化省255亿越南盾；义安省405亿越南盾；河静省405亿越南盾；广治省555亿越南盾；顺化市400亿越南盾；岘港市400亿越南盾；广义省350亿越南盾；嘉莱省450亿越南盾；得乐省400亿越南盾；庆和省200亿越南盾；林同省200亿越南盾。
此外，各地方和单位已直接分配1185亿越盾。截至11月21日，Vingroup集团通过“善心基金”已拨付超过3500亿越盾，相当于其登记捐助的首批5000亿越盾的70%。（完）