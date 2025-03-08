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通过YouTube上的越南宣传片刺激旅游

响应由越南文化、体育和旅游部发起了以“越南：为爱而去！”（Việt Nam: Đi Để Yêu!）为主题的2025年旅游刺激计划，越南国家旅游局信息中心正式在YouTube推出宣传片，推广越南旅游形象。

宣传片内容聚焦越南的自然美景、文化遗产、风土人情，进一步巩固越南作为全球顶级旅游目的地的品牌和地位，为吸引国际游客、促进旅游业增长贡献力量。

该宣传片是一场探索之旅，生动展现了越南全国著名旅游景点及其独特魅力，带领观众领略“S”字形土地上的璀璨风景。这不仅是一份真心实意的邀请，更是一次启发思考，引导游客深入体验越南文化旅游、自然生态旅游、海岛旅游等主要旅游类型，感受越南丰富多彩的旅游资源。

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越南国家旅游局信息中心正式在YouTube推出宣传片，推广越南旅游形象。图自越通社
 

越南一直获国际友人誉为多姿多彩的旅游目的地，不仅因其得天独厚的自然资源和丰富的文化遗产，而且还拥有独特多样的美食、精彩纷呈的传统与现代节庆、震撼人心的演出节目以及世界级体育赛事。特别是在许多省市，游客可以享受到世界级的旅游度假体验，包括五星级酒店与度假村、顶级健康与美容护理服务、充满刺激感的海上运动以及充满活力的娱乐中心等。

越南国家旅游局称，时长4分钟的越南宣传片生动描绘了一个美丽友好的“S”字形国度的壮丽风光与非凡魅力。这里拥有秀美壮丽的自然景观、独特深厚的文化传统、热情好客的人民、丰富多样的旅游产品、精彩绝伦的美食以及高品质的服务体验，向来自世界各地的游客随时敞开大门。

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时长4分钟的越南宣传片生动描绘了一个美丽友好的“S”字形国度的壮丽风光与非凡魅力。

该宣传片希望能够广泛传播，传递丰富的情感和正能量，激发人们的旅行热情，吸引游客前来欣赏、探索、体验和发现，助力越南旅游在世界旅游版图上绽放光彩。

越南文化体育与旅游部发布2025年旅游刺激计划，旨在贯彻落实关于为波兰、捷克、瑞士等国公民实行免签政策的第11/NQ-CP号决议；政府关于各行各业各领域增长目标的第25/NQ-CP号决议，进而提升游客服务质量，吸引大量国际游客前来旅游。（完）

越通社

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