通过VneID应用程序征求民众对提交越共十四大文件草案的意见

越共中央宣教与民运部10月15日召开记者会，公布提交越共十四大的文件草案，并征求公众意见。



越共中央委员、中央宣教与民运部常务副部长赖春门公布提交越共十四大的文件草案基本内容时表示，第十三届中央委员会第十三次全体会议期间，中央委员会商定了许多重要内容，其中包括通过并强调了提交大会的文件草案的重要性。



中央宣教与民运部正式公布这些文件草案全文并征求人民意见，包括：《第十三届中央委员会提交越共十四大的政治报告（草案）》；《关于越南在40年社会主义定向革新事业中的若干理论与实践问题总结报告（草案）》；《提交越共十四大的《党章》执行15年总结报告（草案）》和补充修改党章的建议和方向。

中央宣教与民运部常务副部长赖春门说，意见征求时间从2025年10月15日至11月15日进行；征求对象为干部、党员、各阶层人民及海外越南人；征求意见的内容是提交越共十四大的文件草案全部内容；征求意见的方式包括通过召开会议、研讨会、座谈会征求意见，通过VneID应用程序征求意见和通过信函征求意见。



中央宣教与民运部负责汇总干部、党员和人民对提交越共十四大的文件草案的总体意见。



记者会期间，中央组织部副部长阮光阳和中央理论委员会常务副主席、越南共产党第十四次全国代表大会文件起草工作小组副组长谢玉晋回答了国内外媒体记者提出有关越共十四大文件草案的问题。（完）